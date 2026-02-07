Dự trữ vàng của Nga lần đầu tiên vượt ngưỡng lịch sử 400 tỷ USD

|
Vàng được trưng bày tại nhà máy Shchyolkovo của Tập đoàn kim loại quý Yuzhuralzoloto, Nga. Ảnh: TASS
Với mức tăng này, tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ quốc tế của Nga đã vươn lên 48,3%, tăng mạnh so với mức 43,3% của tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 1/1995, thời điểm tỷ trọng vàng đạt 54,8%.
Ngân hàng Trung ương Nga cho biết tính đến sáng 1/2, tổng dự trữ quốc tế của nước này đã tăng lên 833,6 tỷ USD, so với 754,9 tỷ USD ghi nhận vào ngày 1/1. Riêng các khoản đầu tư vào vàng đã tăng 23,3% trong tháng 1, đưa giá trị vàng dự trữ lên mức kỷ lục nói trên.
Theo phân tích của hãng tin RIA Novosti, trong lịch sử hiện đại, tỷ trọng vàng cao nhất trong dự trữ quốc tế của Nga từng được ghi nhận vào ngày 1/1/1993, ở mức 56,9%, trong khi mức thấp nhất chỉ 2,1% vào tháng 6/2007.
