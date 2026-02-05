Làn sóng sụp đổ sàn vàng tiếp tục gây chấn động Trung Quốc

Sau sự sụp đổ đột ngột của một nền tảng giao dịch vàng lớn tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, Ydd007 - đơn vị khác cũng đang đối mặt làn sóng rút tiền ồ ạt.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc đã đổ xô rót tiền vào nền tảng giao dịch kim loại trực tuyến, tìm cách tận dụng đà tăng chưa từng có của giá vàng toàn cầu. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nền tảng giao dịch vàng gặp rắc rối mới nhất là Ydd007, theo South China Morning Post.

Hôm 1/2, nền tảng này thông báo với nhà đầu tư rằng họ đã trải qua ba đợt “rút tiền ồ ạt” nghiêm trọng trong những ngày gần đây, trong bối cảnh tâm lý hoảng loạn gia tăng trong ngành.

Ydd007 cũng thừa nhận đang thiếu hụt nguồn vốn đáng kể, theo Chengdu.cn, cơ quan truyền thông thuộc Văn phòng Chính quyền thành phố Thành Đô. Động thái này làm dấy lên lo ngại về làn sóng rủi ro trong thị trường vàng tư nhân của Trung Quốc.

Sau JWR, đến lượt nền tảng Ydd007 sụp đổ

Kể từ hôm 31/1, các nhà đầu tư đến từ Quý Châu, Giang Tây và nhiều tỉnh khác đã kéo tới văn phòng của Ydd007 tại Shuibei - khu vực được xem là trung tâm giao dịch vàng tư nhân Trung Quốc - để yêu cầu chi trả ngay lập tức.

Sự việc diễn ra ngay sau cuộc khủng hoảng tại JWR, một nền tảng giao dịch trực tuyến cũng đặt trụ sở tại Shuibei.

Trong những tháng gần đây, các nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc đã đổ xô rót tiền vào nền tảng giao dịch kim loại trực tuyến, tìm cách tận dụng đà tăng chưa từng có của giá vàng toàn cầu với kỳ vọng chốt lời nhanh.

Tuy nhiên, khi giá vàng giao ngay tiếp tục tăng vọt trong vài tuần qua, làn sóng khách hàng đồng loạt tìm cách rút lợi nhuận đã đẩy công ty vào khủng hoảng thanh khoản. JWR không thể đáp ứng các yêu cầu hoàn tiền ngày càng tăng.

Khi giá vàng leo thang, làn sóng rút tiền ồ ạt khiến nền tảng rơi vào khủng hoảng thanh khoản. Ảnh: Reuters.

Theo các video do nhà đầu tư đăng tải trên mạng xã hội, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài văn phòng của công ty tại Thâm Quyến vào cuối tuần để yêu cầu được trả lại tiền, buộc cảnh sát phải can thiệp nhằm giữ trật tự.

Những biến động này xảy ra cùng lúc với sự bất ổn mạnh trên thị trường giá vàng và bạc toàn cầu. Cả hai kim loại quý đều trải qua đợt bán tháo mang tính lịch sử vào tuần trước, trong đó giá vàng lao dốc gần 10% vào hôm 30/1. Đây là mức giảm trong ngày lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Hôm 4/2, chính quyền quận Luohu của Thâm Quyến thông báo sẽ thành lập một tổ công tác để điều tra các hoạt động kinh doanh bất thường tại JWR. Theo ước tính của nhà đầu tư được truyền thông đại lục dẫn lại, số tiền chưa được thanh toán tại JWR có thể vượt 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ USD ).

Shuibei là nơi tập trung phần lớn hoạt động bán buôn, chế tác và định giá vàng của cả nước. Sự ổn định của khu vực này từ lâu được coi là thước đo sức khỏe của ngành vàng Trung Quốc.

Rủi ro

Mô hình giao dịch của Ydd007 gần như sao chép JWR, cung cấp các giao dịch “vàng ảo” với đòn bẩy cao và mức ký quỹ thấp. Hình thức ký quỹ là chỉ cần đặt cọc một khoản tiền nhỏ nhưng giao dịch theo giá trị lớn, khiến lãi - lỗ phóng đại và rủi ro tăng cao.

Khác với Shanghai Gold Exchange - sàn giao dịch vàng quốc gia được quản lý chặt chẽ - các nền tảng như Ydd007 hoạt động dựa nhiều vào niềm tin thị trường, mạng lưới quan hệ trong ngành và dòng tiền ngắn hạn từ nhà đầu tư cá nhân.

Sự sụp đổ của nền tảng giao dịch vàng gần đây làm dấy lên lo ngại về làn sóng rủi ro trong thị trường vàng tư nhân của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Khi giá vàng và bạc tăng nhanh và nhà đầu tư đồng loạt chốt lời, các nền tảng buộc phải nhanh chóng huy động lượng vốn lớn hoặc thu xếp giao tiền hoặc vàng vật chất. Nếu doanh nghiệp không phòng hộ đầy đủ hoặc không duy trì đủ dự trữ vốn, rủi ro thanh toán sẽ leo thang rất nhanh.

Ydd007 cho biết trước đây, họ quản lý rủi ro bằng cách phòng hộ trên các nền tảng khác, trong đó có JWR, nhưng đã rơi vào tình trạng áp lực dòng tiền nghiêm trọng sau khi các kênh này cũng gặp vấn đề, theo Chengdu.cn.

Những nền tảng tương tự đang hoạt động trong “vùng xám” giữa giao dịch vàng vật chất và các sản phẩm phái sinh tài chính cũng làm dấy lên nhiều lo ngại trên mạng xã hội.

Theo trang tin Trung Quốc Jiemian, một số nền tảng trực tuyến do tư nhân vận hành đã bị đình chỉ hoạt động kể từ sau khủng hoảng của JWR.

“Vấn đề không chỉ giới hạn ở hai nền tảng này, rất nhiều người trên mạng xã hội đã chia sẻ những trải nghiệm tương tự”, một người dùng viết trên RedNote, đồng thời cho biết số vàng họ mua trên nền tảng khác vào tháng 10/2025 hiện cũng gặp khó khăn trong việc rút tiền.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng tác động rủi ro đối với những hộ gia đình không nên bị xem nhẹ.

“Những đợt sụt giảm mạnh gần đây của các kim loại quý như vàng đã ảnh hưởng tới rất nhiều nhà đầu tư cá nhân và gia đình họ, thậm chí có người còn phải đối mặt với áp lực nợ nần”, luật sư Deng Ping, có trụ sở tại Quảng Châu, cho biết.

Trước đó, giới chức Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo nhà đầu tư cá nhân về rủi ro khi chạy theo đà tăng nóng của giá vàng.

Tháng 10/2025, Hiệp hội Vàng và Trang sức Thâm Quyến đã phát đi cảnh báo, cho biết một số nhà cung cấp địa phương - giả danh là các thương nhân vàng hợp pháp - thực chất vận hành hoạt động “đánh cược vàng phi vật chất” thông qua nền tảng trực tuyến.

Theo thông báo, nhà chức trách nghi ngờ những hoạt động này có bản chất là đánh bạc trái phép.