3 ngân hàng quốc doanh lãi gần 5 tỷ USD

Năm 2025, Vietcombank, VietinBank và BIDV đều ghi nhận lợi nhuận trước thuế hàng tỷ USD, đồng thời cùng tăng mạnh quy mô tài sản và tín dụng so với năm trước.

3 ngân hàng quốc doanh lãi tổng cộng hơn 125.000 tỷ đồng năm 2025. Ảnh: Việt Linh - Đinh Hà.

Năm tài chính 2025 khép lại với cuộc đua lợi nhuận sát sao giữa 3 ngân hàng quốc doanh niêm yết gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV. Dù khác biệt về quy mô tổng tài sản và cấu trúc hoạt động, cả 3 nhà băng đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận, báo lãi trước thuế hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tính chung nhóm 3 ngân hàng thương mại lớn nhất hệ thống này đã ghi nhận trên 125.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm vừa qua, tương đương gần 5 tỷ USD quy đổi.

SO GĂNG LỢI NHUẬN CỦA VIETCOMBANK, VIETINBANK, BIDV Lợi nhuận trước thuế của 3 ngân hàng giai đoạn 2018-2025. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Vietcombank tỷ đồng 18269 23212 23050 27486 37368 41328 42236 44020 Vietinbank

6559 11781 17120 17589 21132 24990 31764 43446 BIDV

9391 10732 9026 13548 22923 27589 31985 37863

Vietcombank dẫn đầu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) khép lại năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 44.020 tỷ đồng , tăng 4% so với năm trước, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn ngành ngân hàng. Lợi nhuận sau thuế đạt 35.198 tỷ đồng .

Trong năm, thu nhập lãi thuần của Vietcombank đạt 58.406 tỷ đồng , tăng 6%, trong khi thu nhập ngoài lãi đạt 13.683 tỷ đồng , tăng 4%. Tổng thu nhập hoạt động tăng cùng nhịp với chi phí hoạt động, qua đó duy trì hiệu quả sinh lời ổn định.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng , tăng 17% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng , tăng 15%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 10%, lên mức tương đương. Đáng chú ý, nợ xấu của ngân hàng giảm mạnh 31% so với đầu năm, đưa tỷ lệ nợ xấu xuống 0,58%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì ở mức cao, gần 259%.

VietinBank á quân

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank (HoSE: CTG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 43.446 tỷ đồng , tăng gần 37% so với năm 2024. Với kết quả này, VietinBank trở thành ngân hàng thứ 2 tại Việt Nam đạt trên 40.000 tỷ đồng lợi nhuận một năm, đồng thời giữ vị trí á quân lợi nhuận năm 2025, thu hẹp đáng kể khoảng cách so với ngân hàng đứng đầu.

Trong quý IV/2025, lợi nhuận trước thuế của VietinBank tăng 14% so với cùng kỳ. Dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý giảm nhẹ, Ngân hàng Công thương lại thu hẹp đáng kể chi phí dự phòng rủi ro tín dụng - giảm 86% - từ hơn 2.400 tỷ quý IV/2024 về 351 tỷ đồng quý IV/2025, qua đó hỗ trợ kết quả chung cả năm. Lũy kế năm 2025, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VietinBank giảm hơn 37% so với năm trước.

Đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 2,76 triệu tỷ đồng , tăng 16%. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 16%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 12%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1%, giảm so với cuối năm 2024.

BIDV "ông vua" tài sản

Năm 2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE: BID) tiếp tục giữ vị trí ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống, với quy mô lên tới hơn 3,3 triệu tỷ đồng tại thời điểm cuối năm, tăng 21% so với năm trước. BIDV hiện cũng là ngân hàng thương mại duy nhất sở hữu danh mục tài sản trên 3 triệu tỷ, vượt trội so với những ngân hàng quốc doanh còn lại.

Tài sản của BIDV thậm chí còn lớn hơn nhiều tổng tài sản của 2 ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh lớn nhất là MB và VPBank gộp lại.

Năm qua, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 37.863 tỷ đồng , tăng 19% so với năm 2024, đứng thứ 3 trong nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết. Riêng quý cuối năm, lợi nhuận trước thuế nhà băng này đạt 14.230 tỷ đồng , tăng tới 42% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp đáng kể vào kết quả chung cả năm.

Kết quả này có được là nhờ thu nhập lãi thuần cả năm tăng 23%, trong khi thu nhập từ một số mảng ngoài lãi biến động theo từng quý.

Tính đến cuối năm ngoái, dư nợ cho vay khách hàng tăng 15%, tiền gửi khách hàng tăng gần 14%. Dù vậy, nợ xấu của BIDV cũng tăng về giá trị tuyệt đối, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,47% vào cuối năm 2025.