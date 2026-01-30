Vinhomes lãi hơn 42.000 tỷ đồng

Năm 2025, Vinhomes lãi ròng 42.111 tỷ đồng, là mức lợi nhuận cao nhất thị trường chứng khoán (không tính nhóm ngân hàng), đồng thời là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Vinhomes đạt kết quả kinh doanh kỷ lục trong năm 2025. Ảnh: Nam Khánh.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, cho biết doanh thu thuần đạt 103.010 tỷ đồng , gấp gần 3,2 lần cùng kỳ năm 2024. Xét tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ các hoạt động cốt lõi và các hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty đạt 183.923 tỷ đồng .

Khấu trừ thuế và các loại chi phí, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam lãi ròng 26.798 tỷ đồng , tăng 85%. Đây cũng là mức lãi theo quý lớn nhất Vinhomes đạt được kể từ quý II năm ngoái.

Lũy kế cả năm, doanh thu của Vinhomes đạt 154.102 tỷ đồng , lợi nhuận hợp nhất sau thuế ghi nhận 42.111 tỷ đồng . Các chỉ tiêu này đều vượt kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, lần lượt tăng 51% và 20% so với năm 2024.

Đáng chú ý, doanh thu và lợi nhuận Vinhomes đạt được trong năm vừa qua cũng là mức cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

VINHOMES LÃI KỶ LỤC NĂM 2025 Nguồn: BCTC Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu tỷ đồng 38664 51627 71547 84986 62392 103557 102323 154102 Lãi ròng

14776 24319 28207 38948 29162 33533 35073 42111

Theo lý giải của doanh nghiệp, kết quả tích cực trong năm vừa qua chủ yếu đến từ tiến độ bàn giao đúng và vượt kế hoạch tại các dự án quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 2, 3, Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng).

Trong năm vừa qua, tổng doanh số bán hàng Vinhomes đạt 205.252 tỷ đồng , tăng gần gấp đôi năm liền trước. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt 5 dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Tính đến cuối tháng 12, doanh số chưa ghi nhận đạt 186.426 tỷ đồng , tăng 98% so với cuối năm 2024, tạo nền tảng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

Tại thời điểm 31/12, tổng tài sản Vinhomes đạt 786.376 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 247.906 tỷ đồng , lần lượt tăng 39% và 12% so với cuối năm 2024. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 49.949 tỷ đồng , tăng 74%.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục dự án của Vinhomes, với việc ra mắt 5 dự án mới gồm Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội), Vinhomes Green City (Hậu Nghĩa, Tây Ninh), Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) và Happy Home Tràng Cát (Nam Tràng Cát, Hải Phòng). Các dự án đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực từ giai đoạn đầu.

Trong dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Vinhomes đã khởi công hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước, như chuỗi siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên và Khu đô thị mới tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.