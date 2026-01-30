Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinhomes lãi hơn 42.000 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 30/1/2026 16:14 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Năm 2025, Vinhomes lãi ròng 42.111 tỷ đồng, là mức lợi nhuận cao nhất thị trường chứng khoán (không tính nhóm ngân hàng), đồng thời là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Vinhomes đạt kết quả kinh doanh kỷ lục trong năm 2025. Ảnh: Nam Khánh.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, cho biết doanh thu thuần đạt 103.010 tỷ đồng, gấp gần 3,2 lần cùng kỳ năm 2024. Xét tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ các hoạt động cốt lõi và các hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty đạt 183.923 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế và các loại chi phí, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam lãi ròng 26.798 tỷ đồng, tăng 85%. Đây cũng là mức lãi theo quý lớn nhất Vinhomes đạt được kể từ quý II năm ngoái.

Lũy kế cả năm, doanh thu của Vinhomes đạt 154.102 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế ghi nhận 42.111 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều vượt kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, lần lượt tăng 51% và 20% so với năm 2024.

Đáng chú ý, doanh thu và lợi nhuận Vinhomes đạt được trong năm vừa qua cũng là mức cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

VINHOMES LÃI KỶ LỤC NĂM 2025
Nguồn: BCTC
Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Doanh thu tỷ đồng 38664 51627 71547 84986 62392 103557 102323 154102
Lãi ròng
14776 24319 28207 38948 29162 33533 35073 42111

Theo lý giải của doanh nghiệp, kết quả tích cực trong năm vừa qua chủ yếu đến từ tiến độ bàn giao đúng và vượt kế hoạch tại các dự án quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 2, 3, Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng).

Trong năm vừa qua, tổng doanh số bán hàng Vinhomes đạt 205.252 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi năm liền trước. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt 5 dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Tính đến cuối tháng 12, doanh số chưa ghi nhận đạt 186.426 tỷ đồng, tăng 98% so với cuối năm 2024, tạo nền tảng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

Tại thời điểm 31/12, tổng tài sản Vinhomes đạt 786.376 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 247.906 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 12% so với cuối năm 2024. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 49.949 tỷ đồng, tăng 74%.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục dự án của Vinhomes, với việc ra mắt 5 dự án mới gồm Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội), Vinhomes Green City (Hậu Nghĩa, Tây Ninh), Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) và Happy Home Tràng Cát (Nam Tràng Cát, Hải Phòng). Các dự án đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực từ giai đoạn đầu.

Trong dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Vinhomes đã khởi công hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước, như chuỗi siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên và Khu đô thị mới tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Công ty con của Vinhomes sắp làm khu đô thị 59.000 tỷ ở TP.HCM

Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô khoảng 880 ha, được đầu tư bởi CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (công ty con Vinhomes) với tổng vốn 59.000 tỷ đồng.

10:54 3/1/2026

Công ty con đầu tiên của Vingroup công bố lợi nhuận

VEFAC - công ty con của Vingroup - lỗ 15 tỷ đồng trong quý cuối năm ngoái. Tuy nhiên, tính trong cả năm, doanh nghiệp này lãi kỷ lục hơn 15.400 tỷ đồng.

05:00 22/1/2026

Vincom Retail lãi hơn chục tỷ mỗi ngày

Năm 2025, Vincom Retail ghi nhận khoản lãi ròng lên tới 6.446 tỷ đồng, tăng 57% so với năm liền trước và vượt 37% so với kế hoạch năm.

15:53 26/1/2026

vinhomes Vingroup Vinhomes lợi nhuận VHM vingroup bất động sản

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Vinhomes

    Công ty cổ phần Vinhomes

    Tiền thân của Vinhomes là Công ty cổ phần Đô thị BIDV – PP, hiện công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup và chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản nhà ở trung và cao cấp.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VHM

    Website

Co phieu Novaland 'chay hang' hinh anh

Cổ phiếu Novaland 'cháy hàng'

8 phút trước 16:29 30/1/2026

0

Cổ phiếu NVL của Novaland bất ngờ tăng trần trong phiên 30/1 sau khi doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025 với mức lợi nhuận trên 1.800 tỷ đồng.

SHB lai cao nhat lich su hinh anh

SHB lãi cao nhất lịch sử

9 phút trước 16:28 30/1/2026

0

Kết thúc năm kinh doanh 2025, SHB báo lãi trước thuế hơn 15.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch cổ đông giao. Tổng tài sản đã tiến rất sát mốc 1 triệu tỷ đồng.

Ong Trump lai doa ap thue Canada hinh anh

Ông Trump lại dọa áp thuế Canada

52 phút trước 15:45 30/1/2026

0

Ông Trump đe dọa sẽ áp thuế 50% đối với máy bay Canada. Đây là động thái nhằm trả đũa việc Canada từ chối cấp chứng nhận cho các máy bay của Gulfstream Aerospace.

