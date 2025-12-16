VPBankS có tổng giám đốc mới

Sau khi chính thức niêm yết cổ phiếu lên sàn HoSE, VPBankS đã bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Vũ Hữu Điền.

Ông Nhâm Hà Hải, tân Tổng giám đốc VPBankS. Ảnh: VPX.

HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank - VPBankS (HoSE: VPX) vừa thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Vũ Hữu Điền, đồng thời, bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ vị trí này. Còn ông Vũ Hữu Điền được bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT VPBankS.

Sau các thay đổi, HĐQT VPBankS có 4 thành viên, bao gồm Chủ tịch Hồ Thúy Ngà; Phó chủ tịch Vũ Hữu Điền, ông Nguyễn Lương Tân và thành viên độc lập là ông Nguyễn Quang Trung.

Theo giới thiệu, ông Nhâm Hà Hải sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính, Đại học Paris Dauphine và Trường Kinh doanh ESCP-EAP. Ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), Ngân hàng Techcombank (TCB), Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và Quỹ Techcom (Techcom Capital).

Với chuyên môn sâu rộng về quản trị kinh doanh, quản lý bán hàng, phát triển sản phẩm... HĐQT VPBankS tin rằng ông Nhâm Hà Hải là lãnh đạo có năng lực điều hành mạnh, tầm nhìn rõ ràng và phù hợp để dẫn dắt doanh nghiệp đạt các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Trước đó, vào ngày 11/12, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Giữa tháng 11, VPBankS hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) huy động gần 12.713 tỷ đồng .

Sau hơn 3 năm kể từ khi được VPBank chính thức mua lại vào năm 2022, VPBankS đã trở thành 1 trong 3 công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường. Công ty nhanh chóng vào nhóm dẫn đầu ở nhiều mảng kinh doanh như cho vay ký quỹ (margin) và ngân hàng đầu tư (IB).

Kết thúc 9 tháng năm nay, công ty ghi nhận lợi nhuận 3.260 tỷ đồng , gấp 4 lần cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 62.100 tỷ đồng , bao gồm gần 27.000 tỷ đồng dư nợ cho vay margin, xếp thứ 3 toàn ngành.

Với nguồn vốn được bổ sung sau thương vụ IPO, tổng hạn mức cho vay margin của VPBankS được mở rộng lên hơn 66.000 tỷ đồng và hạn mức cho vay còn lại khoảng 40.000 tỷ đồng .

Về định hướng kinh doanh, công ty tập trung vào 4 trụ cột là ngân hàng đầu tư, cho vay margin, tự doanh và môi giới, hướng đến mục tiêu duy trì tăng trưởng kép 32%/năm, tới năm 2030 dẫn đầu ngành chứng khoán về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.