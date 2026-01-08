Venezuela âm thầm chuyển hơn 100 tấn vàng sang Thụy Sĩ

Dữ liệu hải quan Thụy Sĩ vừa hé lộ đợt dịch chuyển hơn 100 tấn vàng dự trữ ra nước ngoài của Venezuela trong thập niên qua giữa lúc nền kinh tế trượt dài vào khủng hoảng.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong một cuộc họp hồi năm 2018. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin do Đài phát thanh - truyền hình công cộng Thụy Sĩ SRF và RTS công bố, trong giai đoạn 2012-2016, Venezuela đã vận chuyển tổng cộng 113-127 tấn vàng từ kho dự trữ của Ngân hàng Trung ương Venezuela sang Thụy Sĩ.

Tại thời điểm đó, lượng kim loại quý này được định giá khoảng 4,7 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 5 tỷ euro.

Hoạt động xuất khẩu vàng diễn ra trong những năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Maduro, khi chính quyền Caracas phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng.

Giá dầu lao dốc từ năm 2014 khiến nguồn thu xuất khẩu - trụ cột gần như duy nhất của nền kinh tế Venezuela - sụt giảm mạnh, trong khi các kênh tiếp cận vốn quốc tế ngày càng bị thu hẹp.

Theo SRF, số vàng nói trên nhiều khả năng được đưa sang Thụy Sĩ không phải để cất giữ, mà để tinh luyện và cấp chứng nhận chất lượng quốc tế. Thụy Sĩ hiện là trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới, với các nhà máy hàng đầu đặt tại bang Ticino như Valcambi, PAMP hay Argor-Heraeus.

Tại đây, vàng thô từ kho dự trữ quốc gia có thể được nấu chảy, đúc lại thành các thỏi đạt chuẩn “giao hàng tốt” để đủ điều kiện bán trên thị trường quốc tế hoặc dùng làm tài sản thế chấp vay vốn.

Các chuyên gia phân tích cho rằng đây là bước đi nhằm “tiền tệ hóa” dự trữ vàng để đổi lấy ngoại tệ mạnh. Bà Rhona O’Connell, chuyên gia thị trường kim loại quý tại StoneX, từng nhận định rằng Ngân hàng Trung ương Venezuela đã bán vàng với quy mô lớn trong giai đoạn này, và phần lớn số vàng sau khi tinh luyện có thể được chia nhỏ, rồi bán sang Anh, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các thị trường châu Á.

Thụy Sĩ luôn là nơi trú ẩn của các khối tài sản lớn từ các quốc gia trên thế giới nhờ tính bảo mật cao và vị thế trung lập. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu hải quan Thụy Sĩ - vốn ghi nhận đầy đủ các hoạt động xuất nhập khẩu - đã trở thành manh mối quan trọng giúp lần theo dòng chảy của số vàng này, trong bối cảnh hệ thống tài chính Thụy Sĩ nổi tiếng với tính bảo mật cao.

Một số báo cáo phân tích chính sách công bố vào thời điểm đó cho thấy Venezuela phải đối mặt với “lỗ hổng tài chính" lên tới hơn 15 tỷ USD , trong khi nghĩa vụ trả nợ trái phiếu và các khoản vay song phương, đặc biệt với Trung Quốc, có thể nâng tổng áp lực nợ lên gần 20 tỷ USD .

Doanh thu từ dầu mỏ không còn đủ để trang trải các nghĩa vụ tài chính, buộc Caracas phải sử dụng tới tài sản dự trữ cuối cùng.

Từ năm 2017, các lô vàng xuất khẩu từ Venezuela sang Thụy Sĩ không còn xuất hiện trong dữ liệu hải quan, trùng với thời điểm Liên minh châu Âu bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền ông Maduro.

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sau đó cũng siết chặt giám sát giao dịch tài chính để đồng bộ với các lệnh trừng phạt quốc tế, khiến các hoạt động tương tự gần như không còn khả thi.

Đến nay, Hội đồng Vàng Thế giới không công bố số liệu cập nhật về lượng vàng dự trữ còn lại của Venezuela. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự sụt giảm mạnh trong xuất khẩu vàng phản ánh thực tế kho dự trữ kim loại quý của quốc gia này đã bị bào mòn đáng kể sau nhiều năm bán ra để cứu vãn thanh khoản.

Dù đã chấp nhận bán đi phần lớn vàng dự trữ quốc gia, nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng của Caracas rốt cuộc không đạt được kết quả mong muốn.

Từ năm 2017, Venezuela chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ và đến nay vẫn chưa thể tái cơ cấu thành công khối nợ nước ngoài ước tính lên tới 170 tỷ USD , tương đương gần gấp đôi quy mô GDP hàng năm của nước này.

Từng là một trong những nền kinh tế giàu có nhất Mỹ Latinh nhờ dầu mỏ, Venezuela hiện được nhắc đến như một ví dụ điển hình về sự mong manh của mô hình phụ thuộc tài nguyên, khi ngay cả kho vàng khổng lồ cũng không đủ để đảo ngược vòng xoáy suy thoái kéo dài.