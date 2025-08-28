Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Chứng khoán Mỹ 'nín thở' chờ báo cáo tài chính Nvidia

  • Thứ năm, 28/8/2025 09:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ được dự báo giảm nhẹ trước thềm Nvidia công bố báo cáo tài chính.

Trước thời điểm Nvidia tung báo cáo tài chính, chuyên gia dự báo hợp đồng chứng khoán tương lai có khả năng giảm. Ảnh: Reuters.

Trên thị trường hợp đồng tương lai Mỹ, các hợp đồng của chỉ số S&P 500Nasdaq lần lượt giảm 0,3% và 0,5%. Riêng hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 12 điểm, tương đương 0,03%, theo CNBC.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 3% dù kết quả quý II vượt dự báo của Phố Wall. Nhóm cổ phiếu bán dẫn AMD, Taiwan Semiconductor và Broadcom cũng chịu áp lực khi đồng loạt giảm 1%.

Trước thời điểm công bố báo cáo, các nhà đầu tư kỳ vọng lớn khi S&P 500 vừa đóng cửa ở mức kỷ lục. Dù vượt dự báo, thị trường vẫn đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn cho Nvidia.

“Phản ứng tiêu cực của cổ phiếu dường như hơi vội vàng và sai lệch. Công ty vẫn tăng trưởng hơn 50%, với doanh thu hàng quý đạt 50 tỷ USD - một con số đáng kinh ngạc, ngay cả với mức định giá hiện tại”, David Wagner, Giám đốc cổ phiếu tại Aptus Capital Advisors, nhận định.

Đáng chú ý, Nvidia tiết lộ báo cáo tài chính trong quý không bao gồm doanh số chip H20 tại Trung Quốc. Trước đó, Nhà Trắng cho biết vẫn đang xem xét “tính hợp pháp” của mức thuế xuất khẩu 15% áp với Nvidia và AMD.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/8 (giờ địa phương), các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng tăng khoảng 0,2%, trong khi Dow Jones nhích thêm 0,3%.

Hiện, nhiều nhà đầu tư đã bỏ qua nguy cơ đe dọa tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) từ chính quyền ông Trump, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook hồi đầu tuần. Ông Kevin Hassett, cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump, nói rằng bà Cook nên tạm nghỉ việc tại Fed dù đang chuẩn bị khởi kiện.

Báo cáo tài chính được theo dõi sát sao của Nvidia cho thấy doanh thu mảng trung tâm dữ liệu thấp hơn kỳ vọng, dù đợt giảm giá cổ phiếu ngoài giờ chỉ tạm thời và giới đầu tư vẫn đặt niềm tin vào làn sóng AI.

Nvidia cho biết công ty hiện không bán chip H20 nào cho khách hàng tại Trung Quốc trong giai đoạn này. Khoảng 180 triệu USD hàng tồn kho của công ty đã được chuyển hướng sang khách hàng ở khu vực khác.

