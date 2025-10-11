Giá vàng miếng sắp đạt 143 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước và quốc tế đều tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 11/10 để xác lập mức kỷ lục mới.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục lập kỷ lục trong phiên giao dịch sáng 11/10. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng 11/10, giá vàng miếng bất ngờ được Công ty SJC tăng thêm 600.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán, nâng giá niêm yết lên mốc lịch sử mới ở 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ được Công ty SJC niêm yết bổ sung thêm 600.000 đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 136,8 triệu/lượng và bán ra ở 139,5 triệu đồng/lượng.

Thậm chí, Tập đoàn Phú Quý còn tăng giá vàng nhẫn thêm 800.000 đồng sáng nay, lên mức 137,3 - 140,3 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng cũng tăng giá vàng nhẫn 999 thêm 200.000 đồng, để nâng mức giá giao dịch lên 138 - 139,5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG VỌT Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8

Tuy nhiên giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này hiện đều thấp hơn so với vàng nhẫn tròn tại 2 thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Hai thương hiệu này sáng nay cùng nâng giá vàng nhẫn thêm gần 1 triệu đồng để leo thẳng lên mức cao nhất thị trường ở 138,5 - 141,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá kỷ lục từ trước đến nay của vàng nhẫn trong nước.

Đáng chú ý, Tập đoàn DOJI là doanh nghiệp duy nhất giữ xu hướng đi ngang với nhẫn tròn trơn trong phiên giao dịch sáng nay, hiện niêm yết ở 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng.

Với phiên tăng mạnh sáng nay, giá vàng trong nước đang ở vùng cao nhất trong lịch sử, cùng diễn biến với giá vàng thế giới.

Chốt phiên giao dịch 10/10, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng 41,8 USD lên 4.016,4 USD /ounce. Trước đó, trong phiên, kim loại quý vàng có thời điểm chạm mốc 4.022 USD /ounce. Như vậy, giá kim quý thế giới đã tăng hơn 2,8% trong tuần này, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của vàng đã vượt 51%.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tiếp đà tăng 0,7% lên 4.000 USD /ounce.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 15 triệu/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 12 triệu đồng/lượng.