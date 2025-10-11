Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng miếng sắp đạt 143 triệu đồng/lượng

  • Thứ bảy, 11/10/2025 10:10 (GMT+7)
  • 10:10 11/10/2025

Giá vàng trong nước và quốc tế đều tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 11/10 để xác lập mức kỷ lục mới.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục lập kỷ lục trong phiên giao dịch sáng 11/10. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng 11/10, giá vàng miếng bất ngờ được Công ty SJC tăng thêm 600.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán, nâng giá niêm yết lên mốc lịch sử mới ở 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ được Công ty SJC niêm yết bổ sung thêm 600.000 đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 136,8 triệu/lượng và bán ra ở 139,5 triệu đồng/lượng.

Thậm chí, Tập đoàn Phú Quý còn tăng giá vàng nhẫn thêm 800.000 đồng sáng nay, lên mức 137,3 - 140,3 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng cũng tăng giá vàng nhẫn 999 thêm 200.000 đồng, để nâng mức giá giao dịch lên 138 - 139,5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG VỌT
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8

Tuy nhiên giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này hiện đều thấp hơn so với vàng nhẫn tròn tại 2 thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Hai thương hiệu này sáng nay cùng nâng giá vàng nhẫn thêm gần 1 triệu đồng để leo thẳng lên mức cao nhất thị trường ở 138,5 - 141,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá kỷ lục từ trước đến nay của vàng nhẫn trong nước.

Đáng chú ý, Tập đoàn DOJI là doanh nghiệp duy nhất giữ xu hướng đi ngang với nhẫn tròn trơn trong phiên giao dịch sáng nay, hiện niêm yết ở 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng.

Với phiên tăng mạnh sáng nay, giá vàng trong nước đang ở vùng cao nhất trong lịch sử, cùng diễn biến với giá vàng thế giới.

Chốt phiên giao dịch 10/10, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng 41,8 USD lên 4.016,4 USD/ounce. Trước đó, trong phiên, kim loại quý vàng có thời điểm chạm mốc 4.022 USD/ounce. Như vậy, giá kim quý thế giới đã tăng hơn 2,8% trong tuần này, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của vàng đã vượt 51%.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tiếp đà tăng 0,7% lên 4.000 USD/ounce.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 15 triệu/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới lại vượt xa 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng phi mã giữa lúc ông Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Yếu tố này càng thúc đẩy "làn sóng" chuyển hướng sang tài sản trú ẩn an toàn.

34:2040 hôm qua

Vàng trong nước rớt giá

Giá vàng thế giới sụt giảm đã kéo giá vàng trong nước cùng giảm theo trong phiên giao dịch sáng 10/10.

09:44 10/10/2025

Giá vàng thế giới rớt mạnh

Giá vàng rớt xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce khi đồng USD tăng giá và giới đầu tư vàng chốt lời sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn.

09:28 10/10/2025

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang the gioi bo xa moc 4.000 USD/ounce. hinh anh

Giá vàng thế giới bỏ xa mốc 4.000 USD/ounce.

08:48 8/10/2025 08:48 8/10/2025

0

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa cũng đã đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý