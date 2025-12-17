Giá vàng tăng lại

Sau cú giảm "sốc" khỏi mốc lịch sử hơn 157 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã bật tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng nay.

Sáng nay (17/12), giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng nay (17/12), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,2 - 156,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với cuối ngày hôm qua, đánh dấu nhịp hồi phục của giá vàng sau phiên giảm "sốc" trước đó.

Cụ thể, chỉ trong ngày 16/12, vàng miếng đã chứng kiến một cú giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng, kéo giá giao dịch mặt hàng này từ đỉnh lịch sử 157,2 triệu đồng/lượng về 155,6 triệu đồng, trước khi tăng trở lại vào sáng nay.

Dù vậy, so với đỉnh lịch sử 157,2 triệu/lượng thiết lập chiều 15/12, giá bán vàng miếng hiện vẫn thấp hơn khoảng 1 triệu đồng. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán vẫn khiến những người lỡ đu đỉnh vàng miếng đang chịu khoản lỗ 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt tăng giá giao dịch vàng miếng sáng nay, đưa giá mặt hàng này lên tương đương với Công ty SJC.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng nay.

Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cao hơn 400.000 đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán, hiện neo tại mốc 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng.

PNJ, DOJI cùng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng; còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 155,5 - 156,2 triệu/lượng, tiếp tục là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Ở thị trường quốc tế, giá vàng chốt phiên 16/12 (giờ Mỹ) giảm nhẹ 2,8 USD xuống 4.301,3 USD /ounce. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, kim loại quý đã bật tăng 16,6 USD lên 4.317,9 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 của Mỹ chốt phiên giảm 0,1% xuống 4.332,3 USD /ounce.

Báo cáo việc làm mới của Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11 đã tăng so với tháng 9. Diễn biến này củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Mặt khác, việc đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng khiến vàng (được định giá bằng đồng bạc xanh) trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Hiện, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ vẫn dự đoán Fed sẽ có thêm 2 đợt cắt giảm, mỗi đợt 0,25% trong năm 2026, tương đương mức nới lỏng khoảng 0,59% trong năm tới.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3%, xuống 63,75 USD /ounce, lùi khỏi mức cao kỷ lục 64,65 USD được thiết lập ngày 12/12. Trong khi đó, bạch kim tăng 4%, lên 1.854,95 USD /ounce, mức cao nhất kể từ tháng 9/2011, còn palladium tăng 2,5%, lên 1.606,41 USD /ounce.