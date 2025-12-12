Giá vàng bạc thế giới tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định cắt giảm lãi suất thêm 0,25%, đồng thời giá bạc cũng tiếp tục bứt phá và lập kỷ lục mới.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/12, giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.279,1 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng 51,6 USD lên 4.279,1 USD /ounce. Trong phiên giao dịch, kim loại quý có thời điểm bật tăng lên vùng giá 4.280 USD /ounce, mức cao nhất kể từ ngày 21/10. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 tại Mỹ cũng đóng cửa tăng 2,1% lên 4.313 USD /ounce.

Trong khi đó, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tuần so với rổ tiền tệ, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài, theo Reuters.

"Lạm phát vẫn chưa quay về mục tiêu 2% của Fed, vì vậy việc hạ lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn chưa ổn định là yếu tố rất có lợi cho vàng", chuyên gia phân tích Edward Meir tại Marex nhận định.

Vào ngày 10/12 (giờ địa phương), Fed đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,25% lần thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách cũng phát tín hiệu có thể tạm dừng chu kỳ hạ lãi suất, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường lao động và lạm phát.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết quyết định cắt giảm lãi suất lần này diễn ra "sát nút" và trong tình cảnh cơ quan này phải đối mặt với nhiều thách thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn ủng hộ lãi suất thấp kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 1. Do đó, người mà ông đề cử cho vị trí Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới được kỳ vọng duy trì quan điểm này và cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett hiện là ứng viên hàng đầu.

Giới đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (công bố ngày 16/12) để tìm thêm manh mối về chính sách của Fed trong tương lai.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng gần 4% lên 64,22 USD /ounce, dao động quanh mức kỷ lục 64,31 USD được thiết lập trước đó trong phiên.

Giá bạch kim tăng 2,5% lên 1.697,61 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1,1% lên 1.492,55 USD /ounce.

"Bạc dường như đang kéo vàng đi lên, đồng thời cũng thúc đẩy đà tăng của bạch kim và palladium", chuyên gia Meir nói thêm.