Vàng rớt giá, người mua hôm qua lỗ nặng

Trong phiên giao dịch sáng 16/12, giá vàng nhẫn và vàng miếng bất ngờ lao dốc cả triệu đồng, đánh mất mốc kỷ lục 157,2 triệu đồng/lượng, đồng thời khiến người mua hôm qua lỗ nặng.

Sáng 16/12, giá vàng miếng trong nước rơi khỏi mốc kỷ lục 157,2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Sau khi vượt mốc 157 triệu đồng/lượng vào chiều qua (15/12), giá vàng miếng trong nước đã nhanh chóng lao dốc trong phiên sáng nay, kéo giá về dưới ngưỡng lịch sử này.

Cụ thể, sáng nay (16/12), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã giảm 1 triệu đồng/lượng với giá giao dịch vàng miếng so với cuối ngày hôm qua, về mức 154,2 - 156,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này về vùng trên 156 triệu đồng/lượng, tương đương Công ty SJC.

Phiên giảm 1 triệu đồng/lượng sáng nay không chỉ kéo giá vàng miếng rơi khỏi đỉnh lịch sử mà còn khiến người lỡ "đủ đỉnh" vàng miếng hôm qua lỗ nặng chỉ sau một đêm. Theo đó, mức giảm 1 triệu đồng cộng với chênh lệch giá mua - bán 2 triệu đồng/lượng đã khiến người mua vàng chiều qua đến nay lỗ tới 3 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC RỚT KHỎI ĐỈNH LỊCH SỬ Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12

Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 152.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 154.2

Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.2



Cũng chung xu hướng giảm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ cũng đã giảm 1 triệu đồng so với phiên hôm qua, hiện được mua vào ở mức 150,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở 153,4 triệu đồng.

Với chênh lệch giá mua - bán lên tới 2,8 triệu đồng/lượng, phiên giảm giá sáng nay đã khiến người mua vàng nhẫn SJC chiều qua lỗ 3,8 triệu đồng mỗi lượng.

Hiện tại, giá giao dịch vàng nhẫn tại hầu hết doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm.

PNJ, DOJI cùng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 151,8 - 154,8 triệu đồng/lượng; còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 155,5 - 156,2 triệu/lượng, tức giảm đến 2 triệu đồng ở chiều mua và 600.000 đồng ở chiều bán so với phiên chiều hôm qua.

Những ngày qua, giá vàng miếng trong nước liên tục lập kỷ lục. Đáng chú ý, đà tăng trong phiên chiều 15/12 cũng chính thức kéo giá vàng miếng SJC trong nước lần đầu vượt mốc 157 triệu đồng/lượng, thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Đà giảm của giá vàng trong nước chủ yếu do tác động của giá vàng thế giới. Chốt phiên giao dịch 15/12 (giờ Mỹ), giá kim quý thế giới giao ngay đã tăng 5,6 USD lên 4.304,3 USD /ounce, tuy nhiên, so với vùng giá cao nhất trong ngày, mức đóng cửa kể trên vẫn thấp hơn gần 50 USD , tạo áp lực đáng kể lên giá vàng trong nước.

Vào ngày 10/12 (giờ địa phương), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% trong một cuộc bỏ phiếu có nhiều ý kiến trái chiều, đồng thời cho biết các đợt nới lỏng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến của thị trường lao động và lạm phát, theo Reuters.

Thị trường hiện định giá khả năng cơ quan này sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2 lần vào năm tới, đồng thời các nhà đầu tư đang theo dõi sát nhiều số liệu kinh tế khác để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ.