Giá vàng trong nước vượt 155 triệu đồng/lượng

  • Thứ năm, 11/12/2025 09:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng miếng tiếp đà tăng thêm 400.000 đồng trong phiên giao dịch sáng nay (11/12), hiện đã vượt mốc 155 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng 11/12, giá vàng trong nước đã vượt mốc 155 triệu đồng/lượng (bán ra). Ảnh: Chí Hùng.

Sáng nay (11/12), CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 153,1 - 155,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch vẫn được giữ chắc chắn ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC, để vượt ngưỡng 155 triệu đồng/lượng.

Mức 155,1 triệu đồng/lượng đưa vàng miếng SJC tiến sát kỷ lục. Chỉ hơn một tuần trước, trong phiên 1/12, kim loại quý này từng có thời điểm thiết lập đỉnh 155,7 triệu đồng/lượng. Điều đó có nghĩa là giá vàng hiện chỉ còn cách mốc cao nhất lịch sử hơn nửa triệu đồng, một khoảng cách đủ nhỏ để thị trường tiếp tục "nín thở" chờ cú bứt phá mới.

So với đầu năm, giá vàng miếng hiện đã tăng hơn 70 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng hơn 80%.

VÀNG MIẾNG SJC ÁP SÁT ĐỈNH LỊCH SỬ
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng vọt trong phiên giao dịch sáng nay. Với vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch, hiện neo tại mốc 150,1 - 152,6 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp còn lại cũng giữ mức tăng nửa triệu đồng với vàng nhẫn, hiện niêm yết giá mua quanh vùng 150,2-153,8 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 153,2-155,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn cũng đã tăng hơn 70 triệu đồng mỗi lượng kể từ đầu năm, tương ứng mức tăng ròng hơn 80%.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ giá vàng quốc tế. Kim loại quý giao ngay hiện giao dịch tại 4.237 USD/ounce, tăng gần 50 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua.

Giá vàng hôm nay biến động mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm %. Đồng USD vẫn giảm giá khiến giá vàng trở nên thấp hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Từ đó, không ít nhà đầu tư tăng sức mua.

Hiện, quy đổi sang tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 135 triệu đồng/lượng. Mức giá này của vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

