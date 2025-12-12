Giá vàng miếng biến động lạ

Trong khi giá vàng thế giới tăng mạnh, giá vàng miếng trong nước nước bất ngờ quay đầu giảm hơn nửa triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay.

Giá vàng miếng trong nước bất ngờ quay đầu giảm sáng nay, ngược chiều so với đà tăng mạnh của giá vàng thế giới. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới bật tăng mạnh trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng miếng lại trong nước bất ngờ ghi nhận diễn biến lạ khi giảm mạnh lúc đầu giờ sáng rồi nhanh chóng bật tăng trở lại.

Cụ thể, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay có thời điểm niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm khoảng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. Tuy nhiên, giá vàng miếng sau đó đã được thương hiệu này điều chỉnh tăng trở lại, hiện giao dịch ở mức 153,6 - 155,6 triệu đồng/lượng, tức tăng hơn 1 triệu đồng từ mức thấp ghi nhận trong buổi sáng.

Đáng chú ý, sau khi được điều chỉnh tăng trở lại, giá vàng miếng SJC hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử đúng 100.000 đồng/lượng. Trước đó, vàng miếng từng thiết lập đỉnh lịch sử ở mốc 155,7 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch đầu tháng 12.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… khi giảm mạnh vào đầu giờ sáng rồi bật tăng mạnh trở lại. Hiện tại, các doanh nghiệp này đều niêm yết giá vàng miếng ở mức 155,6 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC ÁP SÁT ĐỈNH LỊCH SỬ Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6

Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6



Ngược lại biến động bất thường của vàng miếng, giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt.

Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 150,5-153 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều.

Tương tự, hiện PNJ, DOJI cùng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 152 - 155 triệu đồng/lượng; còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 154,2 - 155,6 triệu/lượng, cũng là thương hiệu niêm yết giá cao nhất thị trường với vàng nhẫn. So với cuối ngày hôm qua, giá vàng tại các doanh nghiệp kể trên đều đã tăng xấp xỉ nửa triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trong nước tăng vọt có tác động chính từ giá vàng thế giới. Chốt phiên giao dịch ngày 11/12 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đã tăng 51,6 USD lên 4.279,1 USD /ounce. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm bật tăng lên vùng giá 4.280 USD /ounce, mức cao nhất kể từ trung tuần tháng 10. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 tại Mỹ cũng đóng cửa tăng 2,1% lên 4.313 USD /ounce.

Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tuần so với rổ tiền tệ, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài, theo Reuters.

Vào ngày 10/12 (giờ địa phương), Fed đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,25% lần thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách cũng phát tín hiệu có thể tạm dừng chu kỳ hạ lãi suất, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường lao động và lạm phát.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết quyết định cắt giảm lãi suất lần này diễn ra "sát nút" và trong tình cảnh cơ quan này phải đối mặt với nhiều thách thức.