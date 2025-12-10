Giá vàng áp sát 155 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng sáng 10/12 đã bật tăng mạnh trở lại, tiến gần vùng giá quan trọng 155 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay vọt tăng cả triệu so với giá chốt phiên liền trước (9/12). Ảnh: Chí Hùng.

Sáng nay (10/12), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,7 - 154,7 triệu đồng/lượng, tăng đồng loạt 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán so với phiên liền trước. Đây là nhịp hồi sau đợt điều chỉnh mạnh liền trước.

Trước đó chỉ trong ngày 9/12, vàng miếng đã chứng kiến một cú giảm tới gần 1 triệu đồng/lượng. So với đỉnh lịch sử 155,7 triệu đồng/lượng lập trong phiên 1/12, giá bán ra hiện thấp hơn khoảng 1 triệu đồng nhưng vẫn neo ở vùng cao.

Không chỉ SJC, loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm, đưa giá vàng miếng về mức tương đồng, ở mức bán ra sát 155 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7

Biến động mạnh không chỉ ghi nhận ở vàng miếng mà còn được áp dụng với cả mặt hàng vàng nhẫn. SJC tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 800.000 đồng, để giao dịch ở mức 149,6 - 152,1 triệu đồng/lượng; Phú Quý cũng niêm yết quanh 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng.

DOJI lại giữ nguyên giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước.

Một số doanh nghiệp như Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh tăng mạnh giá vàng nhẫn. Mi Hồng dẫn đầu mức tăng với biên độ 800.000 đồng ở chiều mua và 1 triệu đồng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lên 153,3 - 154,7 triệu đồng/lượng - mức tương đương giá vàng miếng của SJC. Hai doanh nghiệp còn lại tăng khoảng nửa triệu đồng mỗi lượng, hiện bán ra ở 154 triệu đồng/lượng.

Nhịp phục hồi của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục đi lên. Kim loại quý đã tăng vượt mốc 4.200 USD lên mức 4.215 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), vàng thế giới ở mức trên 135 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 19 triệu đồng.