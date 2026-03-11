Ông chủ Binance giàu hơn cả Bill Gates

"Câu lạc bộ 100 tỷ USD" vừa đón thêm các thành viên mới gia nhập, trong đó đáng chú ý là nhà sáng lập kiêm cựu CEO Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới.

CZ hiện là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa. Ảnh: Việt Linh.

Theo ước tính mới nhất của Forbes, Changpeng Zhao (thường được biết đến với biệt danh CZ) - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Binance - hiện sở hữu khối tài sản khoảng 110 tỷ USD , tăng thêm 47 tỷ USD so với năm trước.

Với mức tài sản này, ông đứng thứ 17 trong danh sách tỷ phú toàn cầu và là một trong khoảng 20 cá nhân có tài sản vượt mốc 100 tỷ USD .

Đáng chú ý, khối tài sản của CZ được ước tính cao hơn Bill Gates, người đang nắm giữ khoảng 108 tỷ USD , xếp sau CZ hai bậc. Ông cũng xếp trên nhiều nhân vật nổi bật của Phố Wall như Michael Bloomberg ( 109 tỷ USD ), Jeff Yass ( 67,4 tỷ USD ) và Ken Griffin ( 49,8 tỷ USD ) trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.

Trong lĩnh vực tiền mã hóa, ông hiện vẫn giữ vị trí là người giàu nhất. Phần lớn tài sản của CZ đến từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Dù đã rời vị trí CEO từ năm 2023, Binance vẫn là nguồn tài sản cốt lõi của ông.

Binance do vị doanh nhân Canada gốc Trung Quốc này thành lập vào năm 2017, đặt trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng là nơi CZ đang sinh sống. Dù không công bố chi tiết báo cáo tài chính hay cơ cấu sở hữu, các ước tính từ nguồn trong ngành và so sánh với những sàn giao dịch niêm yết như Coinbase cho thấy Binance hiện được định giá khoảng 100 tỷ USD , trong đó CZ được cho là nắm giữ khoảng 90% cổ phần.

Theo ước tính của công ty dữ liệu Artemis, doanh thu của Binance trong giai đoạn 2024-2025 đạt khoảng 16- 17 tỷ USD , cao gấp 2,5 lần Coinbase. Nền tảng này xử lý hơn 30.000 tỷ USD giá trị giao dịch mỗi năm trên các thị trường giao ngay và phái sinh. Ngoài ra, Binance còn vận hành hệ sinh thái blockchain riêng là BNB Chain, có vốn hóa thị trường khoảng 88 tỷ USD .

Sự gia tăng mạnh về tài sản của nhà sáng lập Binance diễn ra chỉ 17 tháng sau khi ông ra tù. Trước đó, sau cuộc điều tra quy mô lớn của cơ quan chức năng Mỹ đối với Binance, CZ đã nhận tội vì không thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát chống rửa tiền đầy đủ cho sàn giao dịch này.

Ông chấp nhận nộp 50 triệu USD tiền phạt cá nhân, trong khi Binance phải chi trả 4,3 tỷ USD , đồng thời ông từ chức CEO và chấp hành 4 tháng tù giam tại California, Mỹ.

Trong danh mục tài sản cá nhân, CZ được cho là sở hữu khoảng 1.400 Bitcoin, với giá trị hiện vào khoảng 100 triệu USD , giảm 25% so với năm trước. Ngoài ra, lượng lớn token BNB mà ông nắm giữ nhìn chung vẫn giữ nguyên giá trị.

Đà tăng tài sản của ông cũng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng và đưa ra nhiều chính sách được đánh giá là thân thiện với thị trường tiền mã hóa.

Tháng 3 năm ngoái, Binance đồng ý chấp nhận stablecoin USD1 - đồng tiền số do dự án World Liberty Financial phát hành, một dự án có liên quan đến gia đình Trump - làm phương thức thanh toán cho khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD vào Binance từ quỹ đầu tư MGX có trụ sở tại Abu Dhabi.

Đến tháng 10 cùng năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh ân xá hoàn toàn đối với CZ. Sau đó, ông xuất hiện tại một diễn đàn tổ chức tại Mar-a-Lago do World Liberty Financial đứng ra tổ chức, đánh dấu sự trở lại của mình trong các hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Tuy nhiên, các tranh cãi liên quan đến vấn đề tuân thủ của Binance vẫn chưa chấm dứt. Một số báo cáo gần đây cho rằng công ty đã sa thải các điều tra viên nội bộ từng phát hiện khoảng 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến các tổ chức bị trừng phạt tại Iran. Binance đã phủ nhận các cáo buộc này và khẳng định chương trình tuân thủ của mình vẫn được duy trì.