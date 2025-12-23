Giá vàng miếng tăng lên 159 triệu đồng/lượng

Sáng 23/12 chứng kiến cú “nhảy vọt” của giá vàng miếng SJC với mức tăng 1,5 triệu đồng, qua đó kéo giá bán chạm mốc 159 triệu/lượng, mức giá chưa từng xuất hiện trước đây.

Giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới tại 159 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 23/12. Ảnh: Châu Dương.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh, liên tục thiết lập đỉnh lịch sử mới, giá vàng trong nước cũng đang hưởng lợi từ xu hướng này.

Trong phiên giao dịch sáng nay (23/12), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 157 - 159 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1,5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch mua - bán tiếp tục được giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã có một tuần giao dịch khá lình xình, chỉ tới phiên hôm nay mới ghi nhận mức tăng vượt trội. Tính trong một tuần giao dịch gần nhất, giá vàng miếng đã tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đồng loạt đẩy giá bán vàng miếng lên ngang bằng Công ty SJC, tức thiết lập mốc 159 triệu đồng/lượng trên toàn thị trường.

Với cú bứt tốc này, giá vàng miếng SJC đã chính thức xác lập đỉnh lịch sử mới, vượt xa kỷ lục 157,5 triệu đồng/lượng được thiết lập phiên liền trước.

Nếu so với đầu năm, giá vàng miếng hiện đã tăng tới 74 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng 87%. Người mua vàng đầu năm đến nay đã lãi tới 72 triệu đồng/lượng (+85%). Đây là mức tăng trưởng tài sản đáng kinh ngạc, vượt trội so với các loại tài sản đầu tư phổ biến khác như chứng khoán, bất động sản và là lần đầu tiên ghi nhận với giá vàng chỉ trong một năm.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐẠT ĐỈNH MỚI Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159

Không chỉ vàng miếng tạo sóng tăng giá mạnh mà giá vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận biên độ tăng tương tự.

Công ty SJC sáng nay tăng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên 152,6 - 155,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý thậm chí tăng mạnh hơn, thêm 1,6 triệu đồng để giao dịch vàng nhẫn tròn tại 153,8 - 156,8 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Tập đoàn DOJI tăng tới 2 triệu đồng với sản phẩm vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng, đưa giá leo thẳng lên mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 157,3 - 159 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán, trở thành đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện tại và tương đương với giá vàng miếng SJC.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá mặt hàng này ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng.

Tính trong một tuần gần nhất, giá vàng nhẫn trong nước đã tăng 1,5-3 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. Biên độ tăng này gần gấp đôi so với mức tăng của vàng miếng cùng thời điểm. Còn nếu tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn cũng đã tăng tới 74 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng tới 88%.

Đà bứt phá của thị trường vàng trong nước hiện song hành với cú tăng tốc mạnh của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay tiếp tục leo lên thêm 40 USD (+1%) để giao dịch quanh mức 4.483 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,8 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Không chỉ giá vàng lập kỷ lục mới, tại thị trường bạc trong nước, giá bạc Phú Quý sáng nay cũng tăng vượt đỉnh lên mức 2,612 - 2,692 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong vòng một tuần qua, giá bạc trong nước cũng đã tăng trên 8% và liên tục lập kỷ lục mới. Nếu so với đầu năm, giá bạc miếng trong nước đã tăng trên 135%.

Giá bạc miếng trong nước tăng theo diễn biến thị trường quốc tế. Hiện, mỗi ounce bạc giao ngay xác lập kỷ lục 69,49 USD /ounce, tăng hơn 140% so với đầu năm.