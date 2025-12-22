Giá vàng miếng lại vượt 157 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng nhích thêm 300.000 đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (22/12), giá vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng/lượng, một lần nữa vượt mốc 157 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng nay (22/12), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 155,1 - 157,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán vẫn giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng/lượng.

So với đỉnh lịch sử 157,2 triệu/lượng thiết lập ngày 15/12, giá bán vàng miếng hiện chỉ thấp hơn 100.000 đồng. Dù vậy, mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán vẫn khiến những người lỡ "đu đỉnh" vàng miếng đang chịu khoản lỗ hơn 2 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt tăng nhẹ giá giao dịch vàng miếng sáng nay, đưa giá mặt hàng này lên tương đương với Công ty SJC.

Ngoài vàng miếng, giá vàng nhẫn SJC cũng tăng thêm 300.000 đồng ở cả 2 chiều mua - bán. Cụ thể, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC hiện niêm yết ở mức 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

PNJ, DOJI chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 155,8 - 157,1 triệu/lượng và là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Đà tăng của giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới trong phiên 21/12 (giờ Mỹ) tăng 50,2 USD lên 4.387,9 USD /ounce, thậm chí có thời điểm đạt mốc kỷ lục mới 4.389 USD /ounce.

Các chuyên gia cho rằng việc giá vàng tăng vọt được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất sau đợt hạ 0,25 điểm % vào tuần trước, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn duy trì mạnh mẽ và đồng USD suy yếu, theo Reuters.

Giá kim loại quý đã tăng 67% kể từ đầu năm, nhờ các yếu tố như căng thẳng địa chính trị và thương mại, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, cũng như kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong năm tới.

Bên cạnh đó, chỉ số USD-Index giảm cũng góp phần hỗ trợ giá vàng khi kim loại quý này trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Hiện, các nhà đầu tư đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2026, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng vọt 2,47% lên 68,76 USD /ounce. Trong khi đó, giá bạch kim tăng 4,05% lên 1.975,51 USD /ounce, còn palladium tăng 4,48% lên 1.774 USD /ounce.