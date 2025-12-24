Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng miếng sát ngưỡng 160 triệu đồng/lượng

  • Thứ tư, 24/12/2025 09:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 24/12, xác lập mức kỷ lục mới gần 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục phá mốc lịch sử, hiện tiến sát 160 triệu đồng/lượng (bán ra). Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng nay (24/12), giá vàng miếng tiếp tục được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng thêm 800.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán, nâng giá niêm yết lên mốc lịch sử mới ở 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC, tức sát mốc 160 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng miếng SJC đã tăng liên tục trong hai phiên giao dịch gần nhất, với tổng mức tăng ghi nhận tới gần 3 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến vàng miếng liên tục lập đỉnh lịch sử chưa từng có trước đây.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC SÁT MỐC 160 TRIỆU/LƯỢNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.8
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.8

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ được SJC niêm yết tăng thêm 800.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước, hiện chấp nhận mua vào ở mức 153,4 triệu/lượng và bán ra ở 156,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 800.000 đồng vào sáng nay, lên mức 154,6 - 157,6 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng cũng tăng giá vàng nhẫn 999 thêm 800.000 đồng, nâng mức giá giao dịch lên 158,3 - 159,8 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng nâng giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng thêm 800.000 đồng, đưa giá bán lên cao nhất thị trường và ngang bằng với Mi Hồng ở 159,8 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, doanh nghiệp này neo ở mức 154 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng nâng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng để leo thẳng lên mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao ngay tăng thêm 24 USD so với giá mở cửa, hiện niêm yết ở 4.507 USD/ounce. Thậm chí có thời điểm, mặt hàng này thiết lập kỷ lục mới ở mốc 4.525 USD/ounce, cũng là đỉnh lịch sử của kim loại quý.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 của Mỹ chốt phiên tăng 0,8% lên 4.506 USD/ounce. Như vậy tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 70%.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 144 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt 4.500 USD/ounce

Giá vàng giao ngay đã tăng vọt và lần đầu tiên vượt qua mốc 4.500 USD/ounce, khi nhu cầu trú ẩn an toàn cùng kỳ vọng cắt giảm lãi suất khiến vàng trở thành tài sản được ưa chuộng.

2 giờ trước

Giá vàng đắt nhất lịch sử, chuyên gia cảnh báo

Giá vàng trong nước đạt kỷ lục mới trong ngày 23/12 với vàng miếng chạm 159 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn SJC ở mức 155,6 triệu đồng/lượng.

12 giờ trước

Giá vàng miếng tăng lên 159 triệu đồng/lượng

Sáng 23/12 chứng kiến cú “nhảy vọt” của giá vàng miếng SJC với mức tăng 1,5 triệu đồng, qua đó kéo giá bán chạm mốc 159 triệu/lượng, mức giá chưa từng xuất hiện trước đây.

25:1522 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng miếng Tiền mã hóa PNJ vàng nhẫn giá vàng thế giới kim loại quý SJC Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải DOJI Phú Quý

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Ky luc moi cua gia vang hinh anh

Kỷ lục mới của giá vàng

17:52 22/12/2025 17:52 22/12/2025

0

Trong phiên giao dịch chiều 22/12, giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới ở 157,5 triệu đồng/lượng, đồng thời giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 300.000 đồng/lượng.

Gia vang the gioi cao nhat moi thoi dai hinh anh

Giá vàng thế giới cao nhất mọi thời đại

09:02 23/12/2025 09:02 23/12/2025

0

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới trên 4.400 USD/ounce nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang.

