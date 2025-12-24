Giá vàng miếng sát ngưỡng 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 24/12, xác lập mức kỷ lục mới gần 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục phá mốc lịch sử, hiện tiến sát 160 triệu đồng/lượng (bán ra). Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng nay (24/12), giá vàng miếng tiếp tục được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng thêm 800.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán, nâng giá niêm yết lên mốc lịch sử mới ở 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC, tức sát mốc 160 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng miếng SJC đã tăng liên tục trong hai phiên giao dịch gần nhất, với tổng mức tăng ghi nhận tới gần 3 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến vàng miếng liên tục lập đỉnh lịch sử chưa từng có trước đây.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC SÁT MỐC 160 TRIỆU/LƯỢNG Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.8 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.8

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ được SJC niêm yết tăng thêm 800.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước, hiện chấp nhận mua vào ở mức 153,4 triệu/lượng và bán ra ở 156,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 800.000 đồng vào sáng nay, lên mức 154,6 - 157,6 triệu/lượng. Công ty Mi Hồng cũng tăng giá vàng nhẫn 999 thêm 800.000 đồng, nâng mức giá giao dịch lên 158,3 - 159,8 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng nâng giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng thêm 800.000 đồng, đưa giá bán lên cao nhất thị trường và ngang bằng với Mi Hồng ở 159,8 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, doanh nghiệp này neo ở mức 154 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng nâng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng để leo thẳng lên mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao ngay tăng thêm 24 USD so với giá mở cửa, hiện niêm yết ở 4.507 USD /ounce. Thậm chí có thời điểm, mặt hàng này thiết lập kỷ lục mới ở mốc 4.525 USD /ounce, cũng là đỉnh lịch sử của kim loại quý.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 của Mỹ chốt phiên tăng 0,8% lên 4.506 USD /ounce. Như vậy tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 70%.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 144 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 16 triệu đồng/lượng.