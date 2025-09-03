Lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ lục của Trung Quốc

Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, sáng 3/9. Lễ duyệt binh bắt đầu từ 9h00 (8h00 giờ Việt Nam), kéo dài 70 phút, gồm 45 đội hình, huy động hơn 12.000 binh sĩ và hàng trăm khí tài sản xuất nội địa, được tổ chức mô phỏng các kịch bản tác chiến thực tế. Ảnh: CCTV.

Toàn cảnh quảng trường Thiên An Môn với chân dung cố Chủ tịch Mao Trạch Đông tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, tại Bắc Kinh, ngày 3/9. Đông đảo đại biểu, người dân đã có mặt tại quảng trường, phất cờ chào mừng lễ duyệt binh. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo quốc tế trước lễ duyệt binh. 26 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nước ngoài như Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un , Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã đến tham dự sự kiện lễ duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Người dân dự lễ thượng cờ trong khuôn khổ lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3/9. Yuan Jinshuang là người thượng cờ. Đây là lần thứ hai ông thực hiện nghi lễ trang trọng này, trước đó ông đã thượng cờ vào lễ diễu binh của Trung Quốc năm 2019. Ảnh: Reuters.

Màn hình lớn trình chiếu bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Trong diễn văn khai mạc lễ duyệt binh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chào trọng thị tới các nguyên thủ quốc tế tham dự, đồng thời nhấn mạnh sự kiện là dịp tưởng nhớ lịch sử, tôn vinh hòa bình và tri ân những cựu chiến binh. Ảnh: Reuters.

Ông Tập khẳng định, Quân đội Trung Quốc (PLA) là lực lượng anh hùng, luôn trung thành với Đảng và nhân dân. Quân đội vững mạnh sẽ là chỗ dựa chiến lược cho công cuộc phục hưng dân tộc, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình và phát triển toàn cầu. "Trên hành trình mới, toàn thể các dân tộc Trung Quốc cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc, kế thừa tinh thần kháng chiến và nỗ lực xây dựng một quốc gia hùng cường, hiện thực hóa khát vọng phục hưng dân tộc", ông phát biểu. Ảnh: CCTV.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và các vị lãnh đạo các quốc gia có mặt trên lễ đài. Theo TTXVN, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Ảnh: CCTV

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên chiếc xe mui trần Hongqi - Hồng Kỳ màu đen để duyệt binh và chào các đơn vị quân đội, hình ảnh gợi nhớ khoảnh khắc tương tự cách đây một thập kỷ. Hongqi là thương hiệu ôtô mang tính biểu tượng, sản xuất chiếc xe nội địa đầu tiên của Trung Quốc vào năm 1958 và từ đó trở thành phương tiện chính thức của các nhà lãnh đạo, bắt đầu từ thời Mao Trạch Đông. Các nhà lãnh đạo tiền nhiệm như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào cũng từng sử dụng xe Hongqi để duyệt binh trong các lễ kỷ niệm quân sự vào các năm 1984, 1999 và 2009. Hongqi đồng thời là dòng xe chở khách lâu đời nhất của Trung Quốc, hiện do Tập đoàn FAW - một doanh nghiệp nhà nước - sản xuất và vận hành. Ảnh: Reuters.

Các khối diễu binh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) diễu binh tiến vào Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Reuters, Xinhua.

Phi đội trực thăng Trung Quốc rợp trời Quảng trường Thiên An Môn, trong đó 26 chiếc xếp thành con số “80” tượng trưng cho lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. Ba trực thăng khác mang theo những khẩu hiệu: “Chính nghĩa tất thắng”, “Hòa bình tất thắng” và “Nhân dân tất thắng”. Ảnh: CGTV.

Thành viên Lực lượng Tấn công Mặt đất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đứng trên các xe bọc thép, tham gia diễu binh trong lễ duyệt binh quy mô lớn. Ảnh: Reuters.

Trong đội hình Tác chiến Không gian mạng, 4 loại khí tài hiện đại được giới thiệu có khả năng trinh sát, nhận diện và tiến hành các biện pháp đối kháng điện tử cũng như mạng. Đội hình Tác chiến Điện tử mang đến 5 loại trang bị chủ lực, có thể dò tìm và giám sát toàn bộ dải tần số, đồng thời chế áp lực lượng đối phương một cách chính xác. Trên chiến trường liên hợp đa lĩnh vực, đây được xem là yếu tố then chốt để giành chiến thắng. Ảnh: CGTV.

Lực lượng Bảo đảm Hậu cần tiến vào Quảng trường với nhiều trang thiết bị chuyên dụng như xe cứu thương dã chiến, bệnh viện dã chiến cơ động, xe tiếp nhiên liệu và hệ thống cung cấp suất ăn nóng ngay tại thực địa. Đây là lực lượng then chốt nâng cao năng lực hậu cần cho bộ đội. Lực lượng Bảo đảm Trang bị bao gồm các loại xe sửa chữa hạng nhẹ, xe cứu hộ khẩn cấp bánh lốp, xe lắp ráp và tháo dỡ trang bị, cùng các phương tiện bảo dưỡng cơ điện, đảm bảo khí tài luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: CGTV.

Các binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đứng trang nghiêm khi dàn khí tài di chuyển qua lễ đài. Tại sự kiện, Trung Quốc phô diễn loạt khí tài tấn công mặt đất hiện đại như xe tăng chiến đấu chủ lực T-99B, T-100, xe chiến đấu bộ binh T-100 và các dòng xe bọc thép đổ bộ. Ngay sau khối lực lượng tấn công mặt đất là dàn tên lửa tầm xa, trong đó nổi bật có tên lửa chống hạm Y-15 cùng loạt tên lửa siêu thanh YJ-19, YJ-17 và YJ-20. Bên cạnh đó, còn có các phương tiện không người lái trên biển như WR-2. Ở lĩnh vực phòng không, Trung Quốc giới thiệu hệ thống radar thế hệ mới có khả năng phát hiện cả máy bay tàng hình và tên lửa đạn đạo. Song hành với radar là 6 dòng tên lửa đất đối không, tiêu biểu như HQ-20, HQ-19 và HQ-29. Ảnh: Reuters.

Dẫn đầu khối không quân là đội hình máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy, gồm KJ-500A cùng tiêm kích J-16, tiếp đến là KJ-600 phối hợp tiêm kích hạm J-15T. Theo sau là đội hình 3 mũi chữ V, gồm máy bay tuần tra chống ngầm Y-9, máy bay trinh sát điện tử và máy bay gây nhiễu radar, được hộ tống bởi tiêm kích J-16. Ảnh: CGTV.

Khép lại phần trình diễn là đội hình máy bay huấn luyện với bảy tiêm kích J-10 biểu diễn bay lượn trên bầu trời Bắc Kinh, tạo nên 14 vệt khói màu rực rỡ. Con số 14 tượng trưng cho 14 năm kháng chiến chống Nhật, đồng thời gửi gắm khát vọng tươi sáng của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc trên hành trình phục hưng dân tộc. Ảnh: Reuters.

Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong cuộc Kháng chiến của nhân dân Trung Quốc chống Nhật và Chiến tranh Thế giới chống phát xít khép lại tại Bắc Kinh bằng khoảnh khắc 80.000 chim bồ câu tung cánh lên bầu trời, biểu tượng thiêng liêng của hòa bình. Ảnh: Reuters.

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 đã có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và hội đàm ba bên với lãnh đạo Trung Quốc - Mông Cổ tại Đại lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh).

