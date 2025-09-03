Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch Tập Cận Bình: Sự nghiệp hòa bình của nhân loại sẽ thắng lợi

  • Thứ tư, 3/9/2025 11:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng thống Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 3/9 đã có bài phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Quảng trường Thiên An Môn hôm 3/9. Ảnh: CCTV.

Trong diễn văn khai mạc lễ duyệt binh ngày 3/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chào trọng thị tới các nguyên thủ, nhà lãnh đạo quốc tế tham dự, đồng thời nhấn mạnh sự kiện là dịp tưởng nhớ lịch sử, tôn vinh hòa bình và tri ân những cựu chiến binh.

“Ngày nay, nhân loại đứng trước lựa chọn: hòa bình hay xung đột, đối thoại hay đối đầu, cùng thắng hay được - mất”, ông Tập phát biểu trước hơn 50.000 người có mặt tại Quảng trường Thiên An Môn, khẳng định người dân Trung Quốc “kiên định đứng về phía đúng của lịch sử”.

“Lịch sử không chỉ để tưởng nhớ quá khứ mà còn soi đường cho tương lai. Trên hành trình mới, toàn thể các dân tộc Trung Quốc cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, kế thừa tinh thần kháng chiến và nỗ lực xây dựng một quốc gia hùng cường, hiện thực hóa khát vọng phục hưng dân tộc", ông cho biết thêm.

“Và sự nghiệp hòa bình, phát triển của nhân loại chắc chắn sẽ giành thắng lợi”, ông Tập khẳng định trong bài phát biểu phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Ông cũng nhấn mạnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là đội quân anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân. Một lực lượng quân đội hùng mạnh không chỉ là điểm tựa chiến lược cho công cuộc phục hưng dân tộc, mà còn góp phần quan trọng vào hòa bình và phát triển chung của thế giới.

Toàn cảnh lễ duyệt binh của Trung Quốc Sáng 3/9, tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Sau bài diễn văn, ông Tập lên chiếc xe mui trần Hongqi duyệt đội ngũ binh sĩ cùng các khí tài quân sự hiện đại như tên lửa, xe tăng, máy bay không người lái được triển khai dọc đại lộ gần quảng trường.

Trên không, trực thăng mang theo biểu ngữ khổng lồ bay thành đội hình, tiêm kích lượn qua bầu trời trong buổi lễ kéo dài 70 phút. Cuộc diễu binh kết thúc bằng khoảnh khắc thả 80.000 cánh chim bồ câu hòa bình và hàng chục nghìn quả bóng bay sặc sỡ.

Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đó đã chào đón hơn 20 nguyên thủ và lãnh đạo các nước. Tiêu biểu trong số đó bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường,...

Trong lễ tiếp đón, Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện đã chào đón các quan khách bằng tiếng Anh: “Rất vui được gặp” và “Chào mừng đến Trung Quốc”.

Chủ tịch Tập Cận Bình thị sát quân đội dọc theo đại lộ Trường An Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên chiếc xe mui trần Hongqi - Hồng Kỳ màu đen để duyệt binh và chào các đơn vị quân đội sáng 3/9.

Phương Linh

