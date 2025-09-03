Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump gửi lời chúc đến Chủ tịch Tập Cận Bình

  • Thứ tư, 3/9/2025 10:08 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ông Trump gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc, đồng thời "gửi lời chào" đến Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng thống Donald Trump tham dự một sự kiện tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

“Chúc Chủ tịch Tập và người dân Trung Quốc có một ngày lễ kỷ niệm tuyệt vời", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/9. Tuy nhiên, trong phần sau, ông Trump gửi lời chào đến ông Vladimir Putin và ông Kim Jong Un trong khi các nước "đang cấu kết chống lại Mỹ".

Vào ngày 3/9, Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Lễ duyệt binh được đánh giá là một trong những cuộc diễu binh lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Các vị lãnh đạo đến từ 20 quốc gia tham dự, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong bài phát biểu, ông Tập cam kết tăng cường năng lực quân sự của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh vai trò của quân đội Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cuộc duyệt binh được tổ chức công phu và giới thiệu những loại vũ khí cùng trang thiết bị hiện đại do Trung Quốc tự sản xuất.

Trước đó vào ngày 2/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm ba bên với lãnh đạo Trung Quốc - Mông Cổ tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi ông Putin là “người bạn cũ”.

“Tổng thống Hàn Quốc từ chối lời mời tham dự lễ duyệt binh của Trung Quốc trong khi sự xuất hiện bất ngờ của ông Kim Jong Un là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang ấm lên giữa Trung Quốc và Triều Tiên”, ông Jeremy Chan, chuyên gia phân tích cấp cao về Trung Quốc - Đông Bắc Á của Eurasia Group, nhận định.

Cũng trong ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói ông “rất thất vọng” với tổng thống Nga trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình The Scott Jennings Radio Show. Ông cho rằng Nga đang cản trở khả năng đối thoại với Ukraine khiến tiến trình hòa bình rơi vào bế tắc.

Theo Reuters, khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có quan ngại về một trục Trung Quốc - Nga đang hình thành chống lại Mỹ hay không, ông thể hiện mình hoàn toàn không lo lắng.

“Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới, vượt xa tất cả. Họ sẽ không bao giờ dùng quân đội chống lại chúng ta. Tin tôi đi”, Tổng thống Mỹ nói.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

Nguyễn An

Trump Tập Cận Bình Triều Tiên Donald Trump Trung Quốc Hàn Quốc Mỹ Kim Jong Un Duyệt binh Trung Quốc Quan hệ Nga Trung Hội đàm Tập Putin Đối thoại Ukraine

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

