Lễ duyệt binh quy mô chưa từng có của Trung Quốc

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.

Các lực lượng tham gia tập luyện cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng sắp tới tại Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 20/8. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, 26 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nước ngoài xác nhận tham dự sự kiện lễ duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc vào ngày 3/9.

Các vị lãnh đạo các nước tham dự có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.

Đại diện Liên Hợp Quốc tham dự là Phó Tổng Thư ký Lý Tuấn Hoa, từng đảm nhiệm nhiều vị trí ngoại giao chủ chốt của Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự lễ kỷ niệm và có các hoạt động song phương tại Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tổng thống Putin gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thiên Tân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Lễ duyệt binh ngày 3/9 được đánh giá là một trong những cuộc diễu binh lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm qua, với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ cùng hàng loạt khí tài hiện đại, từ tiêm kích, hệ thống phòng thủ tên lửa cho đến vũ khí siêu vượt âm.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Lễ duyệt binh dự kiến kéo dài 70 phút, gồm 45 đội hình, được tổ chức mô phỏng các kịch bản tác chiến thực tế: từ chiến đấu trên bộ, trên biển, phòng không - phòng thủ tên lửa, chiến tranh thông tin, tác chiến không người lái cho tới tấn công chiến lược và hỗ trợ hậu cần.

Đáng chú ý, nhiều vũ khí chủ lực và khí tài chiến lược lần đầu tiên được công khai, cho thấy năng lực tác chiến hiện đại ngày càng toàn diện của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trên bầu trời, các đội hình không quân được tổ chức theo mô-đun, bao gồm máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy, tiêm kích, máy bay ném bom, vận tải cơ cùng gần như toàn bộ chủng loại máy bay chiến đấu chủ lực trong biên chế PLA.

“Các loại vũ khí và trang thiết bị xuất hiện lần này đều do Trung Quốc tự nghiên cứu, sản xuất và đang đưa vào sử dụng, trong đó phần lớn là khí tài mới ra mắt”, ông Wu Zeke, quan chức phụ trách tổ chức lễ duyệt binh, nhấn mạnh tại họp báo, khẳng định sự kiện quy tụ lực lượng vũ khí hùng hậu nhất từ trước tới nay.