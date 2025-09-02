Bên trong chuyến tàu chuyên biệt của ông Kim Jong Un đến Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng ngày 1/9 trên con tàu xanh đặc trưng của ông, hướng tới Bắc Kinh (Trung Quốc). Con tàu này là loại phương tiện chậm nhưng chuyên biệt vốn được các lãnh đạo Triều Tiên sử dụng trong nhiều thập niên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un lên chuyến tàu tới Nga, khởi hành từ nhà ga ở Bình Nhưỡng năm 2023. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN

Các chuyên gia đánh giá rằng, so với đội máy bay chở khách đã lạc hậu của Triều Tiên, những chuyến tàu bọc thép mang đến không gian an toàn và thoải mái hơn cho đoàn tùy tùng đông đảo và thực phẩm... Con tàu cũng là nơi để nhóm họp của các quan chức và lãnh đạo Triều Tiên.

Kể từ khi trở thành lãnh đạo Triều Tiên cuối năm 2011, ông Kim Jong Un đã nhiều lần dùng tàu hỏa để sang thăm Trung Quốc, Việt Nam và Nga. Năm 2020, cảnh quay trên truyền hình Triều Tiên còn cho thấy ông Kim Jong Un đi tàu đến thăm một khu vực bị bão tàn phá.

Có gì bên trong đoàn tàu?

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), chưa rõ các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã sử dụng bao nhiêu đoàn tàu trong những năm qua, nhưng giáo sư Ahn Byung-min, một chuyên gia người Hàn Quốc về giao thông vận tải Triều Tiên, cho biết cần nhiều đoàn tàu vì lý do an ninh.

Giáo sư Ahn Byung-min phân tích rằng mỗi đoàn tàu có từ 10 đến 15 toa, một số toa chỉ dành riêng cho nhà lãnh đạo, bao gồm một phòng ngủ. Một số toa khác chở nhân viên an ninh và nhân viên y tế.

Ông cũng đánh giá rằng trên tàu thường có không gian cho văn phòng của ông Kim Jong Un với thiết bị liên lạc, một nhà hàng và hai toa cho hai chiếc ôtô chuyên chở nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/9 đã đăng tải hình ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng các quan chức cấp cao bên cạnh toa tàu màu xanh lá cây được trang trí phù hiệu màu vàng và đường viền ánh kim, bên trong là văn phòng ốp gỗ, phía trước treo một phù hiệu lớn màu vàng, hai bên là quốc kỳ Triều Tiên. Cửa sổ tàu được trang trí bằng rèm màu xanh và vàng.

Theo đoạn video do truyền hình Triều Tiên công bố năm 2018, ông Kim Jong Un đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc trong một toa tàu rộng rãi được bao quanh bởi những chiếc ghế màu hồng.

Hình thức nhập cảnh, xuất cảnh của con tàu

Giáo sư Ahn Byung Min cho biết, khi ông Kim Jong Un đi tàu đến Nga, các cụm bánh của tàu phải được điều chỉnh lại tại một ga biên giới vì hai nước sử dụng khổ đường ray khác nhau.

Khi tàu đến Trung Quốc, sẽ không phải đối mặt với yêu cầu như vậy. Nhưng đầu máy xe lửa Trung Quốc sẽ kéo tàu khi tàu qua biên giới. Để di chuyển đến các địa điểm diễn ra cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, đoàn tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên thường được kéo bằng đầu máy xe lửa DF11Z màu xanh lá cây. Giáo sư Ahn Byung-min lưu ý rằng số sê-ri của các đầu máy này là 0001 hoặc 0002, phản ánh đây là động cơ đầu máy xe lửa dành riêng cho các quan chức cấp cao nhất.

Và khi đoàn tàu của ông Kim Jong Un di chuyển qua Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh năm 2019 với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Việt Nam, đoàn tàu của ông được kéo bởi đầu máy xe lửa màu đỏ và vàng có in logo đường sắt quốc gia Trung Quốc. Giáo sư Ahn Byung-min cho biết khi đó đoàn tàu có thể đạt tốc độ lên tới 80km/h trên đường ray của Trung Quốc, so với tốc độ tối đa khoảng 45km/h trên đường ray của Triều Tiên.

Cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành thường xuyên sử dụng tàu hỏa ra nước ngoài cho đến khi qua đời năm 1994.

Tiếp đó, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il chỉ sử dụng tàu hỏa cho các chuyến công du, trong đó có 3 lần sang Nga, bao gồm cả chuyến đi dài 20.000 km tới Moskva vào năm 2001.