Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bên trong chuyến tàu chuyên biệt của ông Kim Jong Un đến Trung Quốc

  • Thứ ba, 2/9/2025 17:51 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng ngày 1/9 trên con tàu xanh đặc trưng của ông, hướng tới Bắc Kinh (Trung Quốc). Con tàu này là loại phương tiện chậm nhưng chuyên biệt vốn được các lãnh đạo Triều Tiên sử dụng trong nhiều thập niên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un lên chuyến tàu tới Nga, khởi hành từ nhà ga ở Bình Nhưỡng năm 2023. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN

Các chuyên gia đánh giá rằng, so với đội máy bay chở khách đã lạc hậu của Triều Tiên, những chuyến tàu bọc thép mang đến không gian an toàn và thoải mái hơn cho đoàn tùy tùng đông đảo và thực phẩm... Con tàu cũng là nơi để nhóm họp của các quan chức và lãnh đạo Triều Tiên.

Kể từ khi trở thành lãnh đạo Triều Tiên cuối năm 2011, ông Kim Jong Un đã nhiều lần dùng tàu hỏa để sang thăm Trung Quốc, Việt Nam và Nga. Năm 2020, cảnh quay trên truyền hình Triều Tiên còn cho thấy ông Kim Jong Un đi tàu đến thăm một khu vực bị bão tàn phá.

Có gì bên trong đoàn tàu?

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), chưa rõ các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã sử dụng bao nhiêu đoàn tàu trong những năm qua, nhưng giáo sư Ahn Byung-min, một chuyên gia người Hàn Quốc về giao thông vận tải Triều Tiên, cho biết cần nhiều đoàn tàu vì lý do an ninh.

Giáo sư Ahn Byung-min phân tích rằng mỗi đoàn tàu có từ 10 đến 15 toa, một số toa chỉ dành riêng cho nhà lãnh đạo, bao gồm một phòng ngủ. Một số toa khác chở nhân viên an ninh và nhân viên y tế.

Ông cũng đánh giá rằng trên tàu thường có không gian cho văn phòng của ông Kim Jong Un với thiết bị liên lạc, một nhà hàng và hai toa cho hai chiếc ôtô chuyên chở nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/9 đã đăng tải hình ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng các quan chức cấp cao bên cạnh toa tàu màu xanh lá cây được trang trí phù hiệu màu vàng và đường viền ánh kim, bên trong là văn phòng ốp gỗ, phía trước treo một phù hiệu lớn màu vàng, hai bên là quốc kỳ Triều Tiên. Cửa sổ tàu được trang trí bằng rèm màu xanh và vàng.

Theo đoạn video do truyền hình Triều Tiên công bố năm 2018, ông Kim Jong Un đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc trong một toa tàu rộng rãi được bao quanh bởi những chiếc ghế màu hồng.

Hình thức nhập cảnh, xuất cảnh của con tàu

Giáo sư Ahn Byung Min cho biết, khi ông Kim Jong Un đi tàu đến Nga, các cụm bánh của tàu phải được điều chỉnh lại tại một ga biên giới vì hai nước sử dụng khổ đường ray khác nhau.

Khi tàu đến Trung Quốc, sẽ không phải đối mặt với yêu cầu như vậy. Nhưng đầu máy xe lửa Trung Quốc sẽ kéo tàu khi tàu qua biên giới. Để di chuyển đến các địa điểm diễn ra cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, đoàn tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên thường được kéo bằng đầu máy xe lửa DF11Z màu xanh lá cây. Giáo sư Ahn Byung-min lưu ý rằng số sê-ri của các đầu máy này là 0001 hoặc 0002, phản ánh đây là động cơ đầu máy xe lửa dành riêng cho các quan chức cấp cao nhất.

Và khi đoàn tàu của ông Kim Jong Un di chuyển qua Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh năm 2019 với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Việt Nam, đoàn tàu của ông được kéo bởi đầu máy xe lửa màu đỏ và vàng có in logo đường sắt quốc gia Trung Quốc. Giáo sư Ahn Byung-min cho biết khi đó đoàn tàu có thể đạt tốc độ lên tới 80km/h trên đường ray của Trung Quốc, so với tốc độ tối đa khoảng 45km/h trên đường ray của Triều Tiên.

Cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành thường xuyên sử dụng tàu hỏa ra nước ngoài cho đến khi qua đời năm 1994.

Tiếp đó, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il chỉ sử dụng tàu hỏa cho các chuyến công du, trong đó có 3 lần sang Nga, bao gồm cả chuyến đi dài 20.000 km tới Moskva vào năm 2001.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/ben-trong-chuyen-tau-chuyen-biet-cua-ong-kim-jongun-den-trung-quoc-20250902104503353.htm

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Kim Jong Un Triều Tiên Donald Trump Trung Quốc Hàn Quốc Mỹ Kim Jong Un tàu Kim Jong Un nội thất tàu tàu Triều Tiên Trung Quốc phương tiện lãnh đạo Triều Tiên

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý