Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đi tàu hỏa đến Trung Quốc

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Trung Quốc bằng tàu hỏa để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản chính thức đầu hàng trong Thế chiến II.

Chủ tịch Triều Tiên cùng các quan chức hộ tống trên chuyến tàu đến Bắc Kinh. Ảnh: Yonhap

Truyền thông Triều Tiên cho biết, ông Kim xuất phát từ Trung Quốc vào thứ Hai (1/9) và vượt qua biên giới vào sáng sớm 2/9, dự kiến sẽ đến Bắc Kinh cùng ngày.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, ông Kim đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa để tham dự lễ duyệt binh ở Trung Quốc.

Tờ Rodong Sinmun đăng tải hình ảnh ông Kim cùng đoàn tùy tùng, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui, tươi cười trên chuyến tàu đặc biệt màu xanh lá cây đậm, giống với đoàn tàu chống đạn mà ông đã từng sử dụng để công du nước ngoài.

An ninh thắt chặt trên biên giới Triều Tiên - Trung Quốc khi đoàn tàu của Chủ tịch Kim đi qua. Ảnh: Yonhap

Hôm 1/9, Triều Tiên đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), kêu gọi một cơ chế quản trị toàn cầu công bằng hơn. Bình Nhưỡng cho biết, hợp tác giữa Triều Tiên và Trung Quốc sẽ phát triển để theo đuổi giá trị đó.