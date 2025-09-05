Mark Zuckerberg rủ đồng nghiệp so găng

CEO Meta Mark Zuckerberg say mê tập luyện võ tổng hợp (MMA) đến mức đã mời các giám đốc cấp cao của Meta cùng tham gia các buổi tập.

Mark Zuckerberg không chỉ đam mê mà còn giỏi rất nhiều môn thể thao, đặc biệt là các bộ môn đối kháng. Ảnh: TMZ.

Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, lại gây chú ý với một giai thoại bất ngờ về CEO Mark Zuckerberg. CEO Meta được tiết lộ đã mời các giám đốc cấp cao cùng tham gia các buổi tập võ MMA.

Đây là một trong những câu chuyện thú vị được hé lộ trong cuốn sách sắp ra mắt của Nick Clegg, cựu Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta. Fast Company nhận định cuốn sách có văn phong "nhạt nhẽo", nhưng lại có những "giai thoại bất ngờ", trong đó có câu chuyện Clegg đấu tập với cấp phó Joel Kaplan.

Theo lời Clegg, trong một buổi họp quản lý, ông Zuckerberg đã tập hợp một số lãnh đạo cấp cao nhất của Meta để cùng tập luyện MMA. Kaplan, người sau này đảm nhận vị trí của Clegg, đã thực hiện một động tác cưỡi lên người (mount) mà Clegg mô tả là "quá gần gũi và không thoải mái".

Các chuyên gia về võ thuật cho biết, kỹ thuật "mount" trong MMA thường được sử dụng để khống chế đối thủ, đây là một động tác khá nhạy cảm trong bối cảnh văn phòng. Giai thoại này cho thấy một khía cạnh khác của văn hóa làm việc tại Meta, nơi mà sự cạnh tranh và rèn luyện thể chất dường như không chỉ giới hạn trong công việc.

Vị CEO khoe thân hình vạm vỡ khi tập luyện cùng hai huyền thoại UFC: Israel Adesanya (trái) và Alex Volkanovski. Ảnh: Mark Zuckerberg/Instagram.

Niềm đam mê với MMA của Mark Zuckerberg không phải là sở thích nhất thời. Vị CEO đã công khai tập luyện môn võ này từ lâu, thậm chí còn tham gia các giải đấu nghiệp dư và giành được huy chương. Trên trang cá nhân, Zuckerberg thường xuyên đăng tải hình ảnh và video về các buổi tập cũng như thể hiện kỹ năng của mình.

The Guardian năm 2023 cho hay, vị tỉ phú công nghệ đã thêm thành tích vào bản sơ yếu lý lịch của mình bằng việc giành huy chương vàng và bạc tại lần đầu tiên tham gia giải võ thuật Jiu-Jitsu tổ chức ở California. Ông từng tiết lộ rằng tập võ giúp ông duy trì sự tập trung, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh đầy biến động.

Sự kiện được chú ý nhất liên quan đến niềm đam mê này chính là việc Zuckerberg "gạ" Elon Musk so găng hồi tháng 6/2023. Dù trận đấu không diễn ra, màn "khẩu chiến" giữa hai tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội.

Không chỉ riêng MMA, ông chủ Meta còn nổi tiếng với sở thích đa dạng các môn thể thao khác, từ lướt ván, bơi lội, cho đến chạy bộ. Gần đây, ông còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi đăng ảnh cởi trần tập luyện, khoe một thân hình rắn rỏi, khác hẳn hình ảnh "mọt sách" thường thấy.