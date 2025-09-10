Những bức ảnh đầu tiên chụp từ iPhone 17 Pro và iPhone Air

Không chỉ có thiết kế mới, thông số camera trên các dòng iPhone mới cho thấy Apple muốn hướng đến nhiều nhóm khách hàng, với nhu cầu và trình độ khác nhau.

Các mẫu iPhone mới ra mắt.

Sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã công bố các mẫu điện thoại mới nhất. Trong đó, người hâm mộ chú ý nhất đến iPhone Air siêu mỏng và iPhone 17 Pro/Pro Max thiết kế mới nhưng vẫn đảm bảo về hiệu năng.

Những bức ảnh đầu tiên từ iPhone 17 Pro và iPhone Air không chỉ cho thấy sức mạnh phần cứng, mà còn hé lộ sự khác biệt về đối tượng người dùng. Khác biệt nằm ở cụm camera linh hoạt 3 ống kính, hay sự gọn nhẹ và thông minh của camera đơn duy nhất.

iPhone Air chỉ có một camera, chụp có tốt?

Đây là dòng iPhone mỏng nhất của Apple từ trước đến nay, chỉ với 5,6 mm. CEO Tim Cook cho biết hãng đã tận dụng toàn bộ chỗ trống của iPhone Air, với kỳ vọng cân bằng giữa tính thẩm mỹ và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày.

Thông số camera iPhone Air.

iPhone Air chỉ trang bị camera chính 48 MP Fusion với khả năng zoom quang 2× để ưu tiên độ mỏng thân máy. Dù chỉ là một ống kính nhưng Apple cho rằng có thể tương đương với bốn ống kính thông thường nhờ tính năng chụp đa tiêu cự tích hợp.

Hệ thống camera 48MP Fusion giúp chụp ảnh tuyệt đẹp trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ống kính này cho phép chọn thêm hai mức tiêu cự phổ biến là 28 mm và 35 mm, giúp dễ dàng căn chỉnh khung hình theo ý muốn. Cảm biến quad-pixel kích thước lớn (2,0µm) kết hợp với chống rung quang học dịch chuyển cảm biến giúp ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng vẫn rõ nét và đẹp mắt.

Telephoto 2x trên iPhone Air sử dụng công nghệ máy học để chụp ảnh với chi tiết và màu sắc chân thực hơn.

Cảm biến lớn giải quyết vấn đế chụp tele có chất lượng tương đương quang học, theo hãng quảng cáo. Tuy nhiên, so với S25 Edge, nó thiếu vắng ống kính góc rộng. Dải trang trí bên cạnh camera cũng gợi nhiều liên tưởng đến Pixel của Google.

Trong khi đó, camera trước 18 MP hỗ trợ tính năng Center Stage, có khả năng tự chuyển từ chế độ dọc sang ngang tùy khung cảnh, bắt khung nhóm hoặc selfie một cách linh hoạt.

Ảnh chân dung với tính năng Điều Chỉnh Lấy Nét sẽ tự động ghi lại thông tin độ sâu.

Ngoài ra, người dùng có thể quay đồng thời trên camera trước và camera sau với tính năng Dual Capture. Khi thực hiện cuộc gọi qua FaceTime hoặc các ứng dụng của bên thứ ba, tính năng Center Stage cho cuộc gọi video đảm bảo người dùng luôn ổn định và xuất hiện đúng trong khung hình. Giải pháp tương tự từng có trên app BlackMagic Camera.

Phong cách Sáng mới giúp làm sáng tông màu da và áp dụng cùng sắc độ màu trong bức ảnh.

iPhone Air được trang bị quy trình xử lý hình ảnh mới, cho phép chụp ảnh chân dung với khả năng Điều chỉnh lấy nét tương đương hệ thống nhiều camera, tự động lưu thông tin chiều sâu để biến ảnh thường thành ảnh chân dung trong ứng dụng Ảnh. Máy cũng hỗ trợ Phong cách Nhiếp ảnh thế hệ mới, trong đó có phong cách Sáng giúp tôn màu da và làm ảnh rực rỡ hơn.

iPhone 17 Pro hỗ trợ nhiếp ảnh tốt hơn

Lần đầu tiên, cả 3 camera của iPhone 17 Pro/Pro Max đều có độ phân giải 48 MP. Trong đó, ống kính telephoto được cải thiện rõ rệt, nâng từ 12 MP ở thế hệ trước lên 48 MP, đồng thời sở hữu cảm biến lớn hơn 56%. Apple cho biết nâng cấp này cho phép telephoto đạt khả năng zoom quang học chất lượng tương đương lên tới 8x.

Thông số camera iPhone 17 Pro.

Hãng quảng cáo máy có thể đạt thu phóng "chất lượng quang học" đến 20x. Tuy nhiên, chưa rõ ống kính tele có tiêu cự dài đến đâu. Tiêu cự mặc định để chụp chân dung được tăng lên 100 mm, tương đương 4x. Đây là mức khá cận, ít áp dụng được trong thực tế.

Ống kính 48MP cho khả năng lấy nét, màu sắc sinh động.

iPhone 17 Pro cũng được hỗ trợ Dual Stage và Center Stage tương tự iPhone Air, phù hợp cho người làm vlog, sáng tạo nội dung. Theo Tom's Guide, dòng Pro hướng đến trải nghiệm Pro thật sự, với khả năng zoom, xử lý hình ảnh mạnh mẽ, và các hỗ trợ cho người dùng thường lẫn dân chuyên.

Camera Telephoto 4x có cảm biến lớn hơn 56%, cho khả năng thu chi tiết tốt.

Với các chuẩn cao cấp như Dolby Vision HDR, 4K120fps, ProRes Log và ACES, iPhone 17 Pro/Pro Max tiếp tục dẫn đầu về quay phim trên smartphone. Đặc biệt, đây là những mẫu iPhone đầu tiên hỗ trợ ProRes RAW, Log 2 và Genlock, công nghệ giúp đồng bộ video nhiều camera, mở ra nhiều khả năng sáng tạo chuyên nghiệp hơn.

Ảnh chụp bằng camera 48MP Fusion Ultra Wide trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Ảnh chân dung với tính năng Điều Chỉnh Lấy Nét tự động ghi lại thông tin độ sâu.

Thế hệ iPhone mới không chỉ phục vụ nhu cầu chụp nhanh thường ngày mà còn mở ra nhiều lựa chọn sáng tạo cho người dùng yêu nhiếp ảnh. Với mức giá khá cao, từ 32 triệu đồng cho mẫu rẻ nhất, người dùng nên cân nhắc nhu cầu chụp và chỉnh sửa ảnh để mua loại máy phù hợp.