iPhone 17 Pro khác lạ với màu cam, tản nhiệt buồng hơi

Các dòng 17 Pro sở hữu thiết kế mới lạ cũng như sử dụng công nghệ hàng đầu mà chính tay Apple chế tạo, mang đến các thông số ấn tượng.

Thiết kế mới với màu cam khiến iPhone 17 Pro có sự khác biệt rõ so với thế hệ trước. Ảnh: 9to5mac.

Apple vừa chính thức giới thiệu iPhone 17 Pro và Pro Max, hai mẫu cao cấp nhất trong dòng iPhone 17. Tim Cook mô tả đây là những chiếc iPhone mạnh mẽ và tham vọng nhất mà Apple từng tạo ra.

Cả hai mẫu đều sử dụng chip A19 Pro, bộ vi xử lý mạnh mẽ và tiết kiệm điện năng nhất mà Apple từng phát triển. Đây là chip tiến trình 3nm với CPU 6 nhân mà Apple khẳng định là “nhanh nhất trên smartphone hiện nay”, đi kèm GPU 5 nhân.

Tổng quan thông số iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple.

Màu cam khác lạ

iPhone 17 Pro và Pro Max chỉ có 3 tùy chọn màu sắc gồm bạc, xanh nhưng nổi bật hơn so với các dòng Pro tiền nhiệm ở màu cam mới.

Về thiết kế, Apple đã chuyển từ titan quay lại khung nhôm nguyên khối, đồng thời cả mặt trước và sau đều được phủ chất liệu Ceramic Shield chống trầy xước, trong đó mặt trước được trang bị lớp phủ thế hệ hai siêu bền. Dù thay đổi về chất liệu, kích thước của dòng Pro gần như không đổi.

3 màu sắc của iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro giữ nguyên màn hình 6,3 inch tương tự 16 Pro năm ngoái, còn Pro Max vẫn ở mức 6,9 inch. Cả hai đều hỗ trợ ProMotion với tần số quét 120 Hz, nhưng tính năng này không còn độc quyền khi năm nay đã xuất hiện trên dòng iPhone 17 tiêu chuẩn.

Apple cho biết việc thay đổi vật liệu xuất phát từ yếu tố nhiệt độ. Con chip mới tạo ra nhiều nhiệt hơn, nên cần một hệ thống tản nhiệt hiệu quả. Để giải quyết, hãng đã áp dụng công nghệ buồng hơi cùng với khung máy hỗ trợ tản nhiệt thụ động, giúp thiết bị vận hành ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng.

Thiết kế cụm camera tăng thêm diện tích.

Xung quanh cụm camera được thiết kế nhô lên, Apple tận dụng thêm diện tích để sắp xếp các linh kiện phức tạp. Đồng thời, hãng còn tích hợp dải nhựa ăng-ten chạy quanh khu vực này, giúp tối ưu khả năng bắt sóng 5G và Wi-Fi.

Ưu điểm của iPhone 17 Pro nằm ở độ bền so với các đời trước. Khung máy nhôm liền khối khiến diện tích kính ở phía sau chỉ còn một phần nhỏ, chứa sạc không dây. Do vậy, người dùng giảm được nỗi lo vỡ mặt lưng.

Quảng cáo cho thấy độ bền của iPhone 17 Pro.

Khác với Air, dòng Pro được trang bị viên pin lớn nhất từ trước tới nay trên iPhone, mang lại thời lượng sử dụng tốt nhất lịch sử. Cụ thể, iPhone 17 Pro Max có thể phát video liên tục tới 39 giờ, so với 33 giờ trên 16 Pro Max. Đoạn quảng cáo cũng cho thấy linh kiện này được bọc trong vỏ thép. Giải pháp được đồn đoán hỗ trợ tản nhiệt, tăng công suất sạc và mật độ năng lượng.

iPhone 17 Pro được bọc trong vỏ thép.

Tuy nhiên, Apple lưu ý thời lượng pin tối đa này chỉ đạt được trên phiên bản eSIM, không SIM vật lý (như tại thị trường Mỹ), nhờ phần không gian trống được tận dụng cho pin. Với bản dùng SIM vật lý, thời lượng pin sẽ thấp hơn khoảng 2 giờ.

Nâng cấp lớn về ống kính

Lần đầu tiên, cả 3 camera của iPhone 17 Pro/Pro Max đều có độ phân giải 48 MP. Trong đó, ống kính telephoto được cải thiện rõ rệt, nâng từ 12MP ở thế hệ trước lên 48MP, đồng thời sở hữu cảm biến lớn hơn 56%. Apple cho biết nâng cấp này cho phép telephoto đạt khả năng zoom quang học chất lượng tương đương lên tới 8x.

Thông số camera của dòng điện thoại.

Hãng quảng cáo máy có thể đạt thu phóng "chất lượng quang học" đến 20x. Tuy nhiên, chưa rõ ống kính tele có tiêu cự dài đến đâu. Tiêu cự mặc định để chụp chân dung được tăng lên 100 mm, tương đương 4x. Đây là mức khá cận, ít áp dụng được trong thực tế.

Máy học và công nghệ hậu kỳ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý hình ảnh. Màu sắc, độ sâu trường ảnh có thể được cải thiện sau khi người dùng nhấn nút chụp. Camera trước cũng được cải tiến với cảm biến 18 megapixel, hỗ trợ tính năng Center Stage để tự động căn khung hình, đồng bộ với các mẫu iPhone khác ra mắt năm nay.

Các loại tiêu cự trong máy.

Chất lượng quay phim của iPhone đã vượt trội phần còn lại từ lâu. Các sự kiện gần đây của hãng đều được ghi hình từ điện thoại đời mới. Prores RAW cung cấp chất lượng video nguyên bản cho hậu kỳ. Tuy nhiên, dung lượng khổng lồ từ tính năng này biến nó thành công cụ chỉ dành cho dân chuyên.

Ở thế hệ 17 Pro vừa được giới thiệu, Apple làm việc với các đơn vị bên thứ 3 để làm phụ kiện mở rộng, đưa iPhone vào những đoàn phim chuyên nghiệp. Hiện tại, BlackMagic đang là hãng duy nhất hỗ trợ.

Chất lượng ảnh sắc nét từ 17 Pro.

iPhone 17 Pro được trang bị Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread, nhờ sử dụng chip kết nối N1 do Apple tự phát triển. Thiết bị chạy trên iOS 26 với giao diện Liquid Glass hoàn toàn mới, đồng thời tích hợp loạt tính năng Apple Intelligence như dịch trực tiếp và các công cụ AI hỗ trợ xử lý hình ảnh, văn bản ngay trên máy.

Phone 17 Pro được bán với giá khởi điểm 34,99 triệu đồng cho bản 256 GB, trong khi iPhone 17 Pro Max bắt đầu từ 37,99 triệu đồng, đồng thời có thêm tùy chọn bộ nhớ lên đến 2 TB. Người dùng có thể đặt trước từ ngày 12/9 và sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ 19/9 tại nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam.