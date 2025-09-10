Apple ra mắt iPhone Air mỏng nhất từ trước tới nay

iPhone 17 và iPhone Air là những mẫu điện thoại mới được Apple giới thiệu. Trong đó, iPhone Air là mỏng nhất từ trước tới nay, với độ dày chỉ 5,6 mm.

Apple vừa ra mắt một loạt iPhone mới vào đêm 10/9 (giờ Việt Nam). Được đồn đoán từ lâu với cái tên "iPhone 17 Air", iPhone Air chắc chắn là điểm nhấn bởi sở hữu thiết kế mới, siêu mỏng, buộc Apple phải đưa ra một loạt thay đổi về thiết kế.

Lần đầu tiên iPhone mỏng dưới 6 mm

Với iPhone Air, Tim Cook nhấn mạnh đây là mẫu máy có “thiết kế bền bỉ nhất từ trước tới nay”. Ông cho biết Apple đã tận dụng “từng khoảng trống nhỏ nhất còn lại” để dành cho pin, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng. Với ngôn ngữ thiết kế siêu mỏng nhưng không đánh đổi độ bền, iPhone Air được kỳ vọng cân bằng giữa tính thẩm mỹ và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày.

iPhone Air có độ mỏng đến khó tin, nhờ việc trang bị pin có mật độ cao. Hãng không nêu rõ dung lượng hay có dùng Silicon-Carbon như các hãng Trung Quốc không. Với mức 5,6 mm, máy mỏng hơn 0,2 mm so với Galaxy S25 Egde. Apple tuyên bố đây là chiếc máy siêu mỏng với "tiêu chuẩn" Pro.

Độ mỏng ấn tượng của iPhone 17 Air.

iPhone Air cũng được trang bị chip A19 Pro, mà Apple khẳng định là bộ xử lý mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trên smartphone. Con chip này có CPU 6 nhân, mang lại tốc độ xử lý vượt trội, cùng với kiến trúc dynamic caching thế hệ thứ hai giúp tối ưu hiệu năng trong các tác vụ nặng.

Mỗi nhân GPU đều được tích hợp bộ tăng tốc Neural Engine, giúp thiết bị xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo nhanh chóng và hiệu quả hơn. Apple ví von sức mạnh này “tương đương một chiếc MacBook Pro nằm gọn trong chiếc iPhone”, cho thấy tham vọng biến điện thoại thành công cụ đủ mạnh để xử lý từ đồ họa phức tạp đến các ứng dụng AI thế hệ mới.

Thông số camera của iPhone Air.

iPhone Air phải hi sinh nhiều không gian bên trong nên chỉ có một camera 48 MP. Cảm biến lớn giải quyết vấn đế chụp tele có chất lượng tương đương quang học, theo hãng quảng cáo. Tuy nhiên, so với S25 Edge, nó thiếu vắng ống kính góc rộng. Dải trang trí bên cạnh camera cũng gợi nhiều liên tưởng đến Pixel của Google.

iPhone Air hỗ trợ ghi hình kép cảm camera trước và sau. Giải pháp tương tự từng có trên app BlackMagic Camera. Lần này, người dùng Apple có thể dùng ngay trên ứng dụng mặc định.

Apple dán nhãn "pin đủ dùng cả ngày" cho chiếc 17 Air. Tuy nhiên, điều này cần được kiểm nghiệm ở thực tế.

Thiết kế siêu mỏng cũng dẫn đến việc iPhone Air là điện thoại đầu tiên không có khe SIM trên mọi phiên bản. Sản phẩm chỉ có lựa chọn eSIM trên tất cả thị trường. So với bản thường, iPhone Air có ít màu để chọn hơn. Đổi lại, hãng tạo ra nhiều phụ kiện cho chiếc máy, gồm dây đeo thời trang.

iPhone 17 có nhiều nâng cấp đáng giá

Thiết bị có ngoại hình giống bản tiền nhiệm, kích thước màn hình tăng lên 6,3 inch với viền mỏng hơn.

Đúng như tin đồn, iPhone 17 là chiếc iPhone tiêu chuẩn đầu tiên sở hữu ProMotion, tần số quét điều chỉnh linh hoạt 1-120 Hz. Độ sáng màn hình ngoài trời có thể đạt 3.000 nit, cao nhất trong các dòng iPhone từ trước đến nay.

Màn hình của iPhone 17 trang bị lóp phủ Ceramic Shield 2, chống xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước, bên cạnh 7 lớp chống chói. Các tùy chọn màu sắc trên thiết bị có thay đổi nhẹ, trong khi thiết kế chung giống hệt iPhone 16.

Về phần cứng, iPhone 17 trang bị chip xử lý A19 trên tiến trình 3 nm. Apple cho biết con chip mới cải thiện khả năng đồ họa, Neural Engine và băng thông bộ nhớ, giúp các mô hình AI chạy trên máy nhanh hơn.

Phiên bản A19 trên iPhone 17 có 6 nhân CPU và 5 nhân GPU. Apple tiếp tục nhấn mạnh thời lượng pin của iPhone 17 có thể dùng cả ngày, thêm 8 tiếng khi xem video dù không nói rõ dung lượng cụ thể.

Các cải tiến đáng chú ý trên iPhone 17. Ảnh: The Verge.

Camera sau của iPhone 17 gồm 2 ống kính: camera chính 48 MP (khẩu độ f/2.2, tiêu cự 13 mm) và camera telephoto 12 MP (khẩu độ f/2.2, tiêu cự 26 mm).

Với camera trước, Apple thay đổi cảm biến sang hình vuông, hỗ trợ Center Stage để tự điều hướng về người dùng khi gọi video hoặc họp online. Người dùng có thể chỉnh chế độ chụp dọc hoặc góc rộng (ngang) mà không cần xoay điện thoại, độ phân giải tối đa có thể chụp trên camera trước là 18 MP.

Những tính năng còn lại của iPhone 17 không quá khác biệt so với iPhone 16 như nút Action, Camera Control, Dynamic Island và cụm camera sau dạng dọc. Táo khuyết tiếp tục nhắc đến bộ tính năng Apple Intelligence. Sản phẩm có dung lượng lưu trữ thấp nhất 256 GB, tăng gấp đôi so với bản tiền nhiệm.

Apple cho biết tất cả mẫu iPhone 17 sẽ mở đặt trước từ 19h ngày 12/9 tại Việt Nam và giao hàng từ 19/9. iPhone 17 có giá từ 25 triệu, trong khi giá của iPhone Air là 32 triệu.