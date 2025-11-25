ChatGPT ngày càng hữu ích

ChatGPT bổ sung tính năng nghiên cứu mua sắm, cho phép người dùng nhận gợi ý sản phẩm chi tiết và cá nhân hóa trong thời điểm nhu cầu chi tiêu tăng cao.

ChatGPT bổ sung tính năng nghiên cứu mua sắm cho người dùng. Ảnh: OpenAI.

Đúng vào thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm, OpenAI giới thiệu tính năng nghiên cứu mua sắm (shopping research) trên ChatGPT nhằm giúp người dùng lựa chọn sản phẩm dễ dàng hơn. Tính năng đã được triển khai cho toàn bộ người dùng, bao gồm cả gói miễn phí và trả phí, trên web và ứng dụng di động, với "khả năng sử dụng gần như không giới hạn” trong mùa mua sắm lễ hội, theo thông báo của công ty.

Khi người dùng đặt câu hỏi liên quan đến mua sắm, ChatGPT sẽ tự động kích hoạt chế độ mới. Ví dụ, câu hỏi về “những mẫu TV tốt nhất cho phòng có ánh sáng mạnh” sẽ hiển thị phần trả lời kèm nút gợi ý “tìm hiểu thêm”.

Đây là lúc ChatGPT chuyển sang vai trò như một trợ lý cá nhân thu hẹp lựa chọn sản phẩm. Tuy nhiên, OpenAI lưu ý công cụ có thể mắc lỗi về giá bán hoặc tình trạng còn hàng. Người dùng được khuyến nghị kiểm tra lại trên trang web của nhà bán lẻ để đảm bảo thông tin chính xác.

Bên trong tính năng mới, người dùng có thể lọc các đề xuất dựa trên tiêu chí như giá, nhu cầu sử dụng hay tính năng mong muốn, tương tự các bộ lọc trên trang thương mại điện tử. Các mặt hàng gợi ý đều liên kết đến trang bán của nhà cung cấp. OpenAI cho biết đang phát triển tuỳ chọn “thanh toán tức thì”, cho phép mua hàng trực tiếp trong ChatGPT với các đối tác bán lẻ.

Làn sóng tích hợp AI vào hành vi mua sắm không chỉ xuất hiện ở OpenAI. Google gần đây bổ sung nhiều công cụ mua sắm dựa trên AI trong chế độ AI Search. Trợ lý AI trên trình duyệt Comet của Perplexity cũng có khả năng mua sắm thay người dùng, từng khiến Amazon khó chịu. Tác giả Nilay Patel của The Verge gọi xu hướng này là “vấn đề DoorDash”, ám chỉ việc các nền tảng trung gian can thiệp quá sâu vào trải nghiệm tiêu dùng.

ChatGPT có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu người dùng. Ảnh: OpenAI.

Theo OpenAI, tính năng nghiên cứu mua sắm được xây dựng trên GPT-5 mini, phiên bản đã được tinh chỉnh cho các tác vụ tìm kiếm và đề xuất sản phẩm. Công cụ tổng hợp dữ liệu từ các nguồn chất lượng trên Internet, bao gồm giá bán, đánh giá, thông số kỹ thuật và hình ảnh.

ChatGPT cũng có thể tận dụng lịch sử trò chuyện và “bộ nhớ” người dùng (nếu được bật) để cá nhân hóa gợi ý, đồng thời cung cấp tùy chọn xem thêm nội dung tương tự hoặc không quan tâm.

Đối với người dùng, các gợi ý sản phẩm sẽ xuất hiện chủ động hơn trong phần “hướng dẫn mua hàng” dựa trên các cuộc trò chuyện trước đó. “Nếu bạn từng thảo luận về xe đạp điện, thẻ Pulse trong tương lai có thể gợi ý các phụ kiện phù hợp”, OpenAI cho biết.