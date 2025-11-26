iPad giá 'rẻ như cho' khiến chuỗi siêu thị điêu đứng

Sự cố định giá trên website MediaWorld khiến nhiều khách tại Italy mua được iPad Air giá rẻ, kéo theo tranh cãi khi chuỗi bán lẻ đòi thu hồi.

Sự cố định giá giúp nhiều khách hàng mua được iPad với giá siêu rẻ. Ảnh: Tuấn Anh.

Một sự cố hiếm gặp vừa xảy ra tại MediaWorld, chuỗi bán lẻ đồ điện tử lớn tại Italy, khi hệ thống của đơn vị này niêm yết iPad Air 13 inch dành cho chủ thẻ khách hàng thân thiết với giá chỉ 15 euro ( 17 USD ). Con số này thấp hơn hàng chục lần so với mức giá thực tế 879 euro ( 1.012 USD ).

Thậm chí, mức giá này áp dụng cho cả mua trực tuyến lẫn tại cửa hàng và sản phẩm vẫn được giao cho khách như bình thường.

Theo Wired, chương trình giảm giá bất ngờ xuất hiện trên website MediaWorld vào ngày 8/11. Không kèm điều kiện hay giới hạn đặc biệt, ưu đãi nhanh chóng được nhiều khách hàng sử dụng. Những người đặt hàng online đều thanh toán trơn tru, còn tại cửa hàng, các giao dịch 15 euro cũng được chấp nhận và MediaWorld giao máy đúng hẹn.

Sự việc kéo dài suốt 11 ngày trước khi MediaWorld phát hiện lỗi định giá. Công ty sau đó gửi email đến khách mua, thông báo mức giá hiển thị trước đó “rõ ràng không chính xác”. Nhà bán lẻ đưa ra 2 lựa chọn. Trong đó, khách có thể giữ iPad nhưng phải trả thêm phần chênh lệch so với giá gốc, kèm ưu đãi giảm 150 euro hoặc trả lại sản phẩm để nhận lại 15 euro và phiếu giảm giá 20 euro như một lời xin lỗi.

Tranh cãi nảy sinh khi trong các điều khoản và điều kiện giao dịch của MediaWorld không có mục nào cho phép doanh nghiệp hủy hợp đồng vì lỗi định giá. Vì vậy, công ty viện dẫn quy định chung trong luật hợp đồng của Italy. Theo đó, doanh nghiệp có quyền hủy giao dịch nếu mức giá sai lệch quá rõ ràng.

MediaWorld muốn thu hồi sản phẩm hoặc yêu cầu khách trả thêm khoản phí chênh lệch. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, một luật sư bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Wired trích dẫn cho rằng yếu tố rõ ràng không dễ xác định trong bối cảnh các nhà bán lẻ thường tung ra nhiều chương trình giảm giá sâu để thu hút chú ý.

Theo vị luật sư này, người mua không có cách nào chắc chắn liệu đây là lỗi kỹ thuật hay chỉ là khuyến mại giới hạn số lượng. Ngoài ra, MediaWorld mới chỉ gửi email thông báo, chưa phát đi văn bản pháp lý chính thức yêu cầu khách trả lại hàng hoặc thanh toán bổ sung.

Hiện vụ việc vẫn chưa có hướng xử lý cụ thể. Trong lúc chờ MediaWorld đưa ra động thái pháp lý rõ ràng hơn, giới quan sát nhận định người mua nhiều khả năng không bắt buộc phải phản hồi email hay trả lại thiết bị.