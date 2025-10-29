Apple bế tắc với iPad Pro

Đánh giá cho thấy iPad Pro M5 vẫn là chiếc tablet tốt nhất bất chấp nâng cấp nhạt nhòa.

iPad Pro M5 được Apple giới thiệu vào giữa tháng 10. Khi những thiết bị đầu tiên đến tay người dùng, các trang tin quốc tế đã chia sẻ nhận định sau thời gian trải nghiệm chiếc tablet mạnh nhất của hãng.

Nhìn chung, thiết kế của iPad Pro M5 không quá khác so với bản tiền nhiệm. Cải tiến quan trọng đến từ chip M5, cho hiệu năng xử lý và đồ họa nhanh hơn đáng kể. Đây cũng là đánh giá chung của các trang tin về chiếc iPad Pro mới.

Chip M5 quá mạnh để so sánh

“Năm ngoái, Apple cải tiến mạnh iPad Pro với thiết kế mỏng nhẹ, màn hình chất lượng, nâng cấp loạt phụ kiện và chip tốc độ cao. Đó là chiếc iPad hoàn hảo nhất từ trước đến nay, tôi tự hỏi Apple có thể làm gì để nó tốt hơn nữa”, tác giả David Pierce từ The Verge chia sẻ.

Mở đầu bài đánh giá, Pierce thừa nhận điều đó không xảy ra trong năm nay. Thoạt nhìn, thiết kế sản phẩm giống hệt iPad Pro M4, khác biệt duy nhất là dòng chữ “iPad Pro” mặt lưng bị loại bỏ.

Đồng quan điểm, phóng viên Kyle Barr từ Gizmodo thừa nhận không tablet nào có thể vượt qua iPad Pro. Tuy nhiên, việc thiếu sự thay đổi đồng nghĩa thiết bị năm nay rất giống bản tiền nhiệm.

iPad Pro M5 khi kết nối bàn phím Magic Keyboard. Ảnh: The Verge.

Những thay đổi lớn trên iPad Pro M5 đến từ phần cứng. Ngoài chip xử lý, Táo khuyết tích hợp các loại chip mạng tự phát triển như C1X (kết nối 5G) và N1 (kết nối Wi-Fi, Bluetooth và Threads). Tuy thừa nhận mọi thứ nhanh hơn một chút, Pierce cho rằng điều này “không tạo ra khác biệt đáng kể” khi sử dụng thường ngày.

Về hiệu năng, đánh giá từ The Verge cho thấy chip M5 mạnh hơn khoảng 11% so với M4 ở tác vụ chú trọng CPU, và 34% với công việc đòi hỏi sức mạnh GPU.

Trong bài kiểm tra Geekbench 6, điểm hiệu năng đơn nhân của M5 cao hơn 470 điểm so với M4, và 1.655 điểm với tác vụ đa nhân. Nếu so với iPad Air M3 và iPad Pro M2, tác vụ đa luồng trên M5 nhanh hơn lần lượt 27% và 38%.

Tương tự với bài kiểm tra đồ họa 3DMark, iPad Pro M5 nhanh hơn đáng kể iPad Pro M2 nhưng chỉ tăng nhẹ so với iPad Pro M4. Cây viết Kyle Barr thừa nhận đây là “một trong những nâng cấp về GPU nhạt nhòa nhất của Apple”.

Mặt lưng của iPad Pro M5. Ảnh: The Verge.

Trong bài đánh giá Geekbench AI do Engadget thực hiện, tác vụ đòi hỏi sức mạnh CPU cho thấy M5 chỉ nhỉnh hơn M4 đôi chút. Tuy nhiên khi chuyển sang GPU, chip M5 cao hơn 22,4% ở hạng mục chính xác đơn (single-precision). Với nhóm tác vụ AI chính xác một nửa (half-precision) và lượng tử hóa (quantized), M5 nhanh hơn lần lượt 85% và 101% so với M4.

“Trừ khi bạn sử dụng GPU mạnh mẽ hoặc tác vụ AI, M5 không thực sự vượt trội hơn M4. Điều này không có gì ngạc nhiên, và hầu hết người mua iPad Pro trong 18 tháng qua vẫn rất hài lòng với thiết bị”, biên tập viên Nathan Ingraham từ Engadget cho biết.

Nếu sử dụng chip cũ hơn như M1, người dùng sẽ thấy rõ khác biệt về hiệu năng. Khi sửa ảnh hay video, các công việc trước đây cần lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm giờ có thể tải và xử lý lập tức. Nếu nâng cấp từ M4, cải tiến rõ rệt chỉ xuất hiện khi xử lý lượng lớn video hoặc dựng (render) đồ họa 3D.

“Với hầu hết quy trình trừ công việc sáng tạo chuyên nghiệp nhu cầu cao, chip M4 vẫn quá đủ dùng”, Pierce nhấn mạnh.

Nâng cấp nhỏ nhưng đáng giá

Không chỉ chip xử lý, đánh giá cho thấy tốc độ Internet trên iPad Pro M5 nhanh hơn nhờ modem mạng mới. Dù chưa thể đánh giá sâu, các trang tin khẳng định người dùng không phải lo lắng về tốc độ, tính ổn định khi iPad chuyển sang chip mạng nội bộ.

Trong bài đánh giá, Kyle Barr sử dụng iPad Pro để phát mạng 5G khi gọi FaceTime bằng kính Vision Pro. Kết quả cho thấy cuộc gọi chỉ bị mất sóng một lần trong 30 phút.

iPad Pro M5 vẫn hỗ trợ điều khiển bằng trackpad khi gắn vào bàn phím. Ảnh: Gizmodo.

Thiết bị cũng không tốn nhiều pin, còn hơn 60% sau cuộc gọi và 3 tiếng lướt web. Tất nhiên, con số này chưa đủ khẳng định iPad Pro M5 đủ dùng cả ngày, đặc biệt nếu nhu cầu sử dụng cao như máy tính. Sau khoảng 7 giờ mở app, chạy benchmark và chơi game, pin trên máy còn khoảng 10%.

“Con số này rất tốt với một chiếc tablet. Nếu không dùng thường xuyên hoặc cường độ nhẹ, iPad Pro M5 có thể trụ vững để bạn không phải tìm ổ điện vào cuối ngày”, Barr viết thêm.

Apple còn tặng củ sạc 40 W kèm iPad Pro M5, đạt tối đa 60 W nếu cần sạc nhanh. Thử nghiệm của The Verge cho thấy với bộ sạc này, thiết bị có thể đạt 50% pin trong 30 phút. Nếu dùng với iPad Pro M4, pin sẽ sạc lên 33% sau 30 phút.

iPad Pro M5 sử dụng công nghệ màn hình OLED xếp chồng (tandem OLED) tương tự bản tiền nhiệm, cho độ sáng tối đa 1.600 nit khi xem nội dung HDR. Người dùng vẫn có tùy chọn phủ lớp nano để giảm độ chói, giá 100 USD .

Chơi game trên iPad Pro M5. Ảnh: Gizmodo.

“Tuy mỏng nhẹ, iPad Pro M5 đủ mạnhnếu bạn muốn biến nó thành thiết bị tiêu thụ nội dung giải trí. Sản phẩm có tổng cộng 4 loa, giúp nghe rõ âm thanh dù cầm theo hướng nào. Tuy không quá nổi trội, âm lượng từ loa vẫn khá lớn so với kích thước”, Kyle Barr cho biết.

iPad Pro M5 vẫn trang bị camera trước 12 MP ở chế độ ngang. Tương tự iPad Pro M4, thiết kế này khiến máy không tương thích Apple Pencil đời cũ. Người dùng chỉ có thể kết nối Pencil Pro hoặc Pencil USB-C.

Mặt sau máy vẫn là camera 12 MP, chất lượng đủ quét tài liệu. Theo Barr, người đòi hỏi chất lượng camera cao sẽ thất vọng khi ảnh chụp khá mờ, thậm chí bị vỡ nét khi zoom.

iPad Pro M5 dành cho ai?

iPad Pro M5 vẫn có điểm thú vị riêng nhưng không phải phần cứng. Theo Pierce, lý do lớn nhất đến từ iPadOS 26. Phiên bản này tích hợp nhiều tính năng cho trải nghiệm tương tự máy tính như đa nhiệm cửa sổ, thanh menu và ứng dụng Files hoàn toàn mới.

“Vẫn còn nhiều thứ đơn giản trên Mac nhưng phức tạp với iPad, chưa kể giao diện Liquid Glass còn sai sót, song rõ ràng Apple muốn iPad ngày càng giống Mac”, cây viết từ The Verge nhấn mạnh.

Dù vậy, iPadOS 26 không độc quyền trên iPad Pro M5. Người dùng có thể cài phiên bản này trên những mẫu iPad khác. Giá bán vẫn là yếu tố đáng cân nhắc, có thể lên đến 1.500 USD nếu mua kèm bút Apple Pencil hay Magic Keyboard.

“Nếu cần máy tính, hầu hết người dùng vẫn nên mua Mac. Nhưng trong trường hợp muốn iPad loại tốt nhất, đây là lựa chọn duy nhất”, Pierce nhấn mạnh.

Chế độ đa nhiệm cửa sổ trên iPad Pro M5. Ảnh: Gizmodo.

Viết trên Gizmodo, Kyle Barr nhấn mạnh chip M5 chỉ thực sự quan trọng nếu cần sử dụng các app tận dụng hết hiệu năng.

“Nếu chỉ xem Netflix hay đọc sách, điều đó không đáng bỏ ra 1.000 USD cho một chiếc tablet”, Barr viết thêm.

Tương tự, Nathan Ingraham từ Engadget nhấn mạnh iPad Pro M5 đủ sử dụng trong 4-5 năm tới. Đây không phải dạng thiết bị thay thế hàng năm, song người dùng nên cân nhắc chuyển sang iPad Air trừ khi thực sự biết rõ lợi ích của chip M5.

Nhìn chung, quyết định nâng cấp lên iPad Pro M5 phụ thuộc việc đang sở hữu thiết bị nào. Trừ khi cần tận dụng chip M5 cho đồ họa, xử lý AI hay chạy mô hình nền tảng (Foundation Model), người dùng chưa có nhiều lý do chọn model này.

“Nếu đang tìm mua iPad Pro, tôi khuyên hầu hết người dùng nên cân nhắc iPad Pro M4 với giá thấp hơn. Thiết bị vẫn rất tốt và mạnh mẽ cho hầu hết nhu cầu”, tác giả David Pierce từ The Verge cho biết.