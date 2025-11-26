Kho máy ảnh hơn nửa tỷ đồng hỏng nặng sau lũ tại Nha Trang

Lũ đi qua khiến hàng trăm máy ảnh, ống kính, được tích luỹ từ nhiều thập kỷ của một gia đình tại Khánh Hòa hư hỏng, với thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Hàng trăm máy ảnh phim đời cũ không thể sử dụng sau lũ. Ảnh: NVCC.

Tính đến ngày 26/11, nhiều hộ dân tại Khánh Hòa, Đắk Lắk đã dần khắc phục những hậu quả từ lũ lụt. Đây cũng là lúc những mất mát về tài sản trở nên rõ ràng.

Anh Trần Nhật V. (trú tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết lũ đã khiến bộ sưu tập hàng trăm máy ảnh phim, ống kính, DSLR của gia đình hư hỏng. Anh cho biết bố mình là nhiếp ảnh gia, số máy trên được ông sưu tầm từ thời bắt đầu hành nghề đến giờ, được xem như toàn bộ gia tài trong sự nghiệp.

Theo nhiều dự báo khí tượng thuỷ văn trước đó, địa bàn tỉnh Khánh Hoà có mưa to đến rất to, dẫn đến mực nước sông Cái Nha Trang dâng lên nhanh khiến người dân không kịp phản ứng. Việc dọn đồ đạc càng trở nên khó khăn đối với gia đình có trẻ nhỏ hay người lớn tuổi.

Anh V., lúc đó đang ở TP.HCM, cho biết gia đình thông báo lũ lên rất nhanh, mực nước được cho là cao nhất từ trước đến giờ trong khu vực. “Do máy phim khá nặng, mình ở xa và lúc đó trong nhà chỉ có người lớn tuổi nên mình đã kêu cả nhà giữ tính mạng trước, còn tài sản hãy để lại”, anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bộ sưu tập máy ảnh của gia đình anh V. bắt đầu từ thời máy ảnh phim còn là công cụ duy nhất để làm nghề chụp ảnh. Các thiết bị trải dài theo dòng lịch sử máy ảnh sống động, với đủ các thương hiệu Nikon, Canon, Minolta, Olympus, Pentax và dòng máy gồm máy cơ, cơ điện, DSLR đời đầu.

Các thiết bị hư hỏng do ngập bùn. Ảnh: NVCC.

Đến nay, anh V. kế thừa di sản và vẫn cùng bố săn tìm những chiếc máy mới chưa từng sở hữu. Tuy vậy, khi thiên tai đến, gia đình vẫn phải lựa chọn an toàn của bản thân, chấp nhận thiệt hại lớn của bộ sưu tập.

Tổng cộng bộ sưu tập có 500-700 thiết bị hư hỏng. Anh V. cho biết chưa thể tính chi tiết, nhưng nếu chỉ tính mỗi món bị hỏng trị giá khoảng một triệu, thiệt hại ước chừng khoảng 500 triệu đồng.

Thực tế, con số có thể lớn hơn nhiều lần. Ở Việt Nam, giá máy ảnh phim phổ thông trung bình từ 800.000-3 triệu đồng, ống kính MF/AF và DSLR đời cũ khoảng gần 2 triệu.

Máy ảnh khi dính nước bùn sẽ dễ hư hỏng hơn bị ngấm nước mưa hay nước biển thông thường, vì bùn chứa nhiều tạp chất gây tắc nghẽn, ăn mòn và làm hỏng các bộ phận cơ học phức tạp bên trong máy. Trong khi đó, ống kính sẽ mốc nặng, rỗ lá khẩu, thường hỏng vĩnh viễn. Với máy ảnh DSLR, bên trong có nhiều chi tiết chạy bằng điện, khi ngâm nước thì khả năng sửa chữa là rất thấp.

Ngoài ra, với số lượng lớn thiết bị, việc sửa chữa sẽ tốn nhiều thời gian, tiền bạc, trong khi việc tái thiết địa phương sau bão lũ vẫn đang được tiến hành. Sau cơn lũ, nắng Nha Trang đang trở thành chiếc "máy sấy" bất đắc dĩ cho những thiết bị hư hỏng.

“Cách xử lý hiện tại chắc chỉ phơi rồi để trưng bày tiếp chứ không còn trao đổi hay bán buôn được”, anh V. cho biết.