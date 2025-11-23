Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rộ clip AI ngụy tạo cảnh mưa lũ

  • Chủ nhật, 23/11/2025 13:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cổng thông tin Chính phủ cảnh báo tình trạng các clip AI ngụy tạo tràn lan, giả mạo hình ảnh mưa lũ tại miền Trung gây hoang mang.

Hình ảnh giả mạo lũ lụt miền Trung. Ảnh: CTTCP.

Trưa ngày 23/11, trang Facebook chính thức của Cổng thông tin Chính phủ lên tiếng cảnh báo về tình trạng tin giả tràn lan, lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) gây hoang mang. Cụ thể gần đây trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều hình ảnh, video từ AI, ngụy tạo thiệt hại, dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng mức độ tàn phá của đợt lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

"Những nội dung này lan nhanh hơn cả tin cứu trợ khiến người dân hoang mang, cộng đồng hiểu lầm, gia đình xa quê bất an và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác cứu trợ.

Mỗi người dùng hãy thật tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin, cần lên án mạnh mẽ hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI ngụy tạo nội dung gây hoang mang dư luận và cản trở những nỗ lực cứu trợ đang được triển khai từng giờ của lực lượng chức năng", Cổng thông tin Chính phủ cho biết.

Tin gia bao lu anh 1

Bài đăng cảnh báo của Cổng thông tin Chính phủ. Ảnh: CTTCP.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân tích cực chung tay lan tỏa những thông tin chính xác, góp phần hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đối với các hành vi trực tiếp hay tiếp tay đưa tin sai sự thật lực lượng Công an đang triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ và kỹ thuật để phát hiện, rà quét, xác minh.

Theo trang Thông tin Chính phủ, những trường hợp chia sẻ do thiếu hiểu biết được nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định. Riêng các đối tượng cố tình tung tin giả, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự.

Gần đây, sự ra đời của các trình tạo video AI như Gemini Veo3, OpenAI Sora cung cấp khả năng tạo phim như thật. Chỉ bằng vài dòng lệnh đơn giản hoặc hình ảnh đầu vào mô phỏng, kết quả cho ra khiến người thường khó nhận ra. Nhân vật, chuyển động trong các clip này tuân thủ đúng tương tác vật lý, ánh sáng, kèm cả âm thanh.

Sự phát triển các công cụ AI cũng khiến việc tạo video như trên dễ dàng hơn. Người sử dụng không cần dàn máy mạnh hay am hiểu các giải pháp lập trình. Qua trực tiếp Gemini hay ChatGPT, video có thể được sinh ra hàng loạt trong thời gian ngắn, với chi phí rẻ tiền.

