Sự thật về kênh YouTube Việt Nam được xem nhiều nhất

Một kênh Việt Nam lọt vào danh sách được xem nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, nó lại đăng nội dung re-up.

Tài khoản Mẹ khó & Con khôn lọt danh sách xem nhiều nhất YouTube.

Theo chuyên trang TubeFilter, Việt Nam có duy nhất một tài khoản lọt vào danh sách xem nhiều nhất trong tuần, trên toàn thế giới. Cụ thể, kênh “Mẹ khó & Con khôn” thu về 460 triệu xem trong 7 ngày gần nhất, xếp 29 toàn cầu. Trong khi đó trên toàn bộ vòng đời, tài khoản này chỉ có 900 triệu view. Như vậy, lượng phát sinh trong một tuần chiếm hơn nửa lượt xem kênh.

Tuy nhiên, tài khoản này không phải của người Việt tạo nội dung. Đây là một kênh “re-up” (đăng lại) video từ Douyin, Trung Quốc. Vị trí, tên kênh và phần mô tả được ghi bằng tiếng Việt. Trong một số video, lời thoại được chuyển ngữ, lồng tiếng bằng AI. Tuy nhiên đa số nội dung đều không lời.

Ở phần giới thiệu, chủ kênh không che giấu xuất xứ của các video này. Toàn bộ video được lấy về từ series Dung Ma Ma và Quý Ca nổi tiếng ở nền tảng Douyin, Trung Quốc. “Tất cả các video đều được các nhà sáng tạo tại Trung Quốc ủy quyền và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nền tảng”, tài khoản Mẹ khó & Con khôn cho biết.

Kênh Việt Nam lọt top được xem nhiều nhất thế giới. Ảnh: TubeFilter.

Kênh YouTube nói trên vừa được lập hồi tháng 6, đăng cả định dạng video dài và Shorts. Tuy nhiên, chỉ clip ngắn thu về lượng xem lớn. Những nội dung dài trên tài khoản thu về vài trăm view. Ngược lại, tổng lượng xem của Shorts đến hàng trăm triệu. Video nổi tiếng nhất của kênh này đạt tới hơn 115 triệu lượt theo dõi, gần 800.000 thích.

Ở phần bình luận, người dùng để lại nhận xét bằng nhiều thứ tiếng. Điều này chứng tỏ kênh nói trên thu hút được khán giả quốc tế, không phải người dùng Việt Nam. Kiểu hài kịch tình huống, ảnh nổi bật gây sốc, ít lời thoại của series này thu hút nhóm nhỏ tuổi, được hỗ trợ phân phối bởi nền tảng. Theo TubeFilter, 40/50 kênh được xem nhiều nhất YouTube đều làm Shorts.

Gần đây, những tài khoản của nhà sáng tạo trong nước như Ben Eagle, To Rung, Ciin Thảo Ly không còn xuất hiện trong danh sách xem nhiều trên toàn cầu. Biến động của thuật toán phân phối ảnh hưởng nhiều đến số liệu YouTube Shorts.

Thực tế, những tài khoản như Mẹ khó & Con khôn, Ben Eagle, To Rung đạt trăm triệu lượt xem mỗi tuần, có chục triệu đăng ký, nhưng gần như “vô danh” với khán giả Việt Nam. Những kênh này làm nội dung không lời, hài tình huống hoặc hành động gây sốc, phản cảm, nhắm đến nhóm khán giả quốc tế. Chỉ khu vực đăng ký của chúng được đặt tại Việt Nam.