Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 HCV tại SEA Games 33

Đoàn thể thao Việt Nam hướng đến mục tiêu giành khoảng 100 HCV tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12.

Tuyển bắn súng đặt chỉ tiêu giành ít nhất 7 HCV. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Chiều 13/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc với Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho SEA Games 33. Cùng dự có ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT, lãnh đạo các bộ môn và HLV trưởng các đội tuyển quốc gia.

Theo báo cáo của Cục TDTT, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tham dự 47 môn thi đấu, với mục tiêu giành khoảng 100 huy chương vàng (HCV). Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội, Cục TDTT phối hợp chặt chẽ với các trung tâm huấn luyện, đơn vị thể thao trên cả nước, tổ chức hơn 1.800 lượt tập huấn cho vận động viên. Mức ăn dành cho VĐV trong danh sách thi đấu chính thức cũng được nâng lên 480.000 đồng/ngày để đảm bảo dinh dưỡng và thể lực tốt nhất.

Tại buổi làm việc, HLV, trưởng bộ môn đều báo cáo tình hình tập luyện và chỉ tiêu cụ thể. Các đội tuyển đang tăng tốc trong giai đoạn nước rút, duy trì cường độ hai buổi tập mỗi ngày, thậm chí luyện xuyên ngày nghỉ. Nhiều môn trọng điểm cho thấy tín hiệu tích cực.

Trong đó, đội tuyển điền kinh đặt mục tiêu từ 12 HCV trở lên. Lực lượng trẻ ở các nội dung 100 m và tiếp sức 4x100 m được kỳ vọng sẽ bứt phá, sau hai năm được đầu tư huấn luyện bài bản. Các VĐV trẻ đang ở giai đoạn tiền thi đấu, tinh thần tốt và được đánh giá có khả năng tranh chấp huy chương.

Ở bộ môn bắn súng, công tác chuẩn bị cũng được hoàn thiện. Nhằm đảm bảo điều kiện tập luyện tốt nhất, Cục TDTT phối hợp với các đơn vị như Quân đội, Công an hỗ trợ trang thiết bị, đạn và súng (mỗi VĐV trọng điểm được trang bị 3 khẩu súng). Các xạ thủ kỳ cựu như Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Phạm Quang Huy tiếp tục là niềm hy vọng vàng, với chỉ tiêu giành ít nhất 7 HCV.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh thời gian từ nay đến SEA Games 33 không còn nhiều, do đó các bộ môn cần khẩn trương rà soát công tác chuyên môn, dinh dưỡng và y tế. Thứ trưởng yêu cầu ban huấn luyện phổ biến cụ thể kế hoạch đến từng VĐV, triển khai khoa học và đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng lưu ý công tác chăm sóc sức khỏe, ăn ở, sinh hoạt của vận động viên phải được ưu tiên hàng đầu, giúp họ có tâm lý thoải mái trước khi bước vào thi đấu. "Các bộ môn phải tạo điều kiện để VĐV thi đấu với tinh thần tốt nhất, không tạo áp lực thành tích, nhưng vẫn giữ quyết tâm cao", Thứ trưởng nhấn mạnh.