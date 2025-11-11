Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Erick Thohir cảnh báo 'ảo tưởng vàng' trước thềm SEA Games

  • Thứ ba, 11/11/2025 09:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Erick Thohir, yêu cầu các quan chức thể thao nước này phải trung thực và thực tế hơn trong việc đặt chỉ tiêu cho SEA Games 2025, diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Erick Thohir muốn đoàn thể thao nước nhà thực tế hơn với tham vọng tại SEA Games 2025.

Theo kế hoạch ban đầu, Ủy ban Thể thao Indonesia (KOI) đề ra mục tiêu 120 huy chương vàng, song Bộ Thanh niên và Thể thao cho rằng con số này vượt xa năng lực hiện tại của đoàn. “Chúng ta phải biết mình đang ở đâu. Không thể hứa hẹn những điều không thể thực hiện. Điều quan trọng là sự trung thực và minh bạch”, Erick Thohir nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Jakarta.

Tại SEA Games 2023 ở Campuchia, Indonesia giành 87 HCV, đứng thứ ba toàn đoàn, chỉ sau Việt Nam (136 HCV) và Thái Lan (108 HCV). Dù đó là kỳ đại hội thành công nhất của thể thao Indonesia trong bảy năm, khoảng cách với hai đối thủ lớn vẫn còn đáng kể. Vì thế, việc đặt mục tiêu cao hơn 30% so với thành tích trước được xem là “phi thực tế”, đặc biệt khi nhiều môn trọng điểm của Indonesia như điền kinh, bơi và cầu lông đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Erick cũng khẳng định muốn biến SEA Games 2025 thành bước chuẩn bị cho Asian Games 2026, thay vì cuộc đua thành tích ngắn hạn. “Nếu chúng ta xây thành công trên nền tảng thực tế, huy chương sẽ tự đến”, ông nói.

Giữa bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đang trẻ hóa lực lượng, lời nhắc của Erick Thohir được xem như lời cảnh tỉnh đúng lúc, rằng thành công thể thao không thể chỉ tính bằng số vàng, mà bằng sự trung thực và tầm nhìn dài hạn.

