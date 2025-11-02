Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trần Thành Trung khâu 5 mũi, vẫn kịp dự SEA Games 33

  • Chủ nhật, 2/11/2025 05:38 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Tiền vệ Trần Thành Trung dính chấn thương khá nặng ở vòng 9 V.League 2025/26, rất may sau khi được kiểm tra, anh chỉ bị rách da.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung của CLB Ninh Bình khiến ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam và người hâm mộ một phen lo lắng khi dính chấn thương trong trận hòa 1-1 với Becamex TP.HCM ở vòng 9 V.League 2025/26, tối 1/11.

Phút thứ 10, cầu thủ sinh năm 2005 có pha đột phá vào vòng cấm và bị Đình Khương tắc bóng khá mạnh. Thành Trung mang về quả phạt đền cho CLB Ninh Bình nhưng đau đớn nằm sân, anh cố gắng thi đấu đến phút 20 thì được thay ra trong sự lo lắng của HLV Gerard Albadalejo.

Ngay sau đó, Thành Trung được chuyển đến bệnh viện. Rất may kết quả kiểm tra anh chỉ bị rách da vùng ống chân, phải khâu 5 mũi, không ảnh hưởng đến xương hay dây chằng. Tiền vệ này chỉ cần nghỉ ngơi và tập hồi phục khoảng 10 ngày trước khi trở lại sân cỏ.

Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ trẻ vẫn đủ thể lực để có thể cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Gerard Albadalejo tỏ ra bức xúc về pha bóng dẫn tới chấn thương của học trò.

“Cầu thủ của Becamex TP.HCM đã vào bóng rất nguy hiểm. Điều khiến tôi bất ngờ là tình huống đó không bị phạt thẻ đỏ. Trọng tài ban đầu còn không thổi phạt đền, phải xem lại VAR, và giờ cầu thủ của tôi phải nhập viện. Tôi thực sự không hiểu nổi”, ông nói.

Trần Thành Trung đang là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của CLB Ninh Bình tại mùa giải năm nay. Anh từng ghi dấu ấn với một pha kiến tạo giúp đội thắng PVF-CAND và được HLV Albadalejo đánh giá là “mẫu tiền vệ thông minh, có tư duy chơi bóng châu Âu và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp”.

Thành Trung sinh năm 2005 tại Bulgaria, mang hai quốc tịch Việt Nam – Bulgaria, từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào đội U23 Việt Nam từ tháng 8/2025, là một trong những nhân tố Việt kiều được kỳ vọng cho chiến dịch SEA Games 33.

