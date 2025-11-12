VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 33 được hỗ trợ tối đa về y tế

Các VĐV Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ y tế và phục hồi tối đa khi tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12.

Đoàn thể thao Việt Nam được đầu tư tối đa về vẫn đề chăm sóc sức khỏe tại SEA Games 33.

Sáng 12/11, tại Cục Thể dục thể thao Việt Nam, lễ công bố nhà tài trợ y tế cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 đã diễn ra. Theo đó, công ty Hisamitsu Việt Nam sẽ đồng hành cùng đoàn với vai trò nhà tài trợ các sản phẩm y tế và phục hồi chấn thương cho các vận động viên.

Sự hợp tác này được xem là nguồn tiếp sức quan trọng, giúp các tuyển thủ quốc gia duy trì thể lực và phong độ trong giai đoạn thi đấu cường độ cao. Đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng thư ký Trần Văn Mạnh cho biết: “Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho các VĐV. Chúng tôi tin rằng sự đồn hành này sẽ giúp các VĐV tự tin, quyết tâm và đạt thành tích tốt nhất tại đấu trường khu vực”.

Trong khi đó, đại diện nhà tài trợ kẳng định các VĐV và thành viên đoàn thể thao sẽ được sử dụng bộ sản phẩm hỗ trợ phục hồi gồm cao dán, thuốc bôi, xịt lạnh và miếng dán giảm đau. Đây đều là các sản phẩm giảm đau ngoài da quen thuộc, giúp làm dịu nhanh cảm giác đau nhức, thư giãn cơ và hồi phục thể lực hiệu quả.

Được chăm sóc kỹ lưỡng về mặt y tế không chỉ giúp các VĐV phục hồi nhanh hơn sau chấn thương, duy trì thể trạng tốt nhất, mà còn tiếp thêm sự tự tin trước khi bước vào những cuộc tranh tài quan trọng.