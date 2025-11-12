Rãnh lưng gây chú ý của 'búp bê Barbie sống'

Viktoria Varga, cựu WAG được mệnh danh "người phụ nữ đẹp nhất thế giới", khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi xuất hiện trong bộ trang phục sexy.

Viktoria từng được bình chọn là "nàng WAG quyến rũ nhất thế giới".

Người mẫu Hungary, từng là vợ của cựu tiền đạo Graziano Pelle, vừa chia sẻ loạt hình ảnh sang trọng cập nhật phong cách sống hiện tại. Trong loạt ảnh mới, Varga xuất hiện bên chú chó cưng, khoe vóc dáng săn chắc sau buổi tập tại phòng gym.

Cô cũng đăng tải những khoảnh khắc đời thường như bữa tối, selfie cùng bạn bè, và một bức hình với áo hở lưng, khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên.

Người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi: "Sống đầy phong thái, trông như búp bê Barbie sống", "Bạn đẹp đến mức không tưởng" hay đơn giản là "Nữ thần". Hàng loạt bình luận khác đều gắn mỹ từ "xinh quá, tuyệt vời, quyến rũ" cho Viktoria.

Hiện Viktoria tận hưởng cuộc sống độc lập và tự do, biến mỗi lần xuất hiện thành một màn trình diễn phong cách đầy cuốn hút. Cô và Pelle đường ai nấy đi vào năm ngoái, kết thúc mối quan hệ kéo dài từ 2012.

Trước đó, khi chia sẻ về việc ly hôn Pelle, Viktoria viết: "Mặc dù hiếm khi nói về đời tư, tôi nghĩ nên thông báo rằng Graziano và tôi quyết định chia tay. 12 năm bên nhau đầy kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc và sẻ chia mà chúng tôi sẽ luôn trân trọng trong tim. Tôi mong nhận được sự thấu hiểu và tôn trọng từ mọi người trong thời điểm này".

Chân dài sinh năm 1992 sở hữu vẻ đẹp vạn người mê và từng thắng giải "nàng WAG quyến rũ nhất thế giới" do fan bình chọn. Trang cá nhân của cô có hơn 600.000 người theo dõi.