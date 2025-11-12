Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thảm họa Neymar

  • Thứ tư, 12/11/2025 09:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Neymar trở lại Santos với kỳ vọng lớn nhưng anh khiến cả CLB lẫn chính mình sa lầy trong chuỗi chấn thương, thẻ phạt và những rắc rối ngoài sân cỏ.

Neymar thường xuyên dính chấn thương khi hồi hương.

Khi Neymar trở lại Santos vào tháng 1/2025, nơi khởi đầu sự nghiệp lừng lẫy, người hâm mộ Brazil kỳ vọng một chương mới tươi sáng. Biểu tượng xứ Samba trở về để tận hưởng bóng đá, vực dậy đội bóng và tìm lại cảm hứng. Nhưng chỉ sau vài tháng, câu chuyện ấy dần biến thành một thảm họa bóng đá thực thụ.

Khởi đầu của Neymar ở giải vô địch bang Paulista khá chuệch choạc. Ba trận đầu tiên mờ nhạt, rồi bùng nổ đôi chút trước những đối thủ hạng thấp, giúp Santos lọt vào bán kết. Nhưng ngay trước thềm trận gặp Corinthians, Neymar bất ngờ xin nghỉ vì không khỏe. Santos thua trận, còn báo chí Brazil lại rộ lên "thuyết âm mưu" Neymar thường chấn thương mỗi dịp sinh nhật em gái vào đầu tháng 3.

Khi giải vô địch quốc gia khởi tranh, tình hình còn tệ hơn. Ngôi sao 33 tuổi liên tục chấn thương gân kheo. Anh trở lại được vài trận rồi lại tái phát. Một trong những lần hiếm hoi ra sân, Neymar thậm chí còn bị truất quyền thi đấu vì cố tình dùng tay ghi bàn trong thất bại 0-1 trước Botafogo hồi đầu tháng 6.

Tham hoa Neymar anh 1

Hình ảnh thường thấy của Neymar tại Brazil thời gian qua.

Sau án treo giò, cựu tiền đạo Barcelona có khoảnh khắc hiếm hoi tỏa sáng với bàn thắng hạ Flamengo, nhưng rồi phong độ nhanh chóng nguội lạnh. Neymar hầu như mất hút, hiếm khi duy trì được sự ổn định.

Kể từ đó, người hâm mộ quen với vòng lặp "Neymar chấn thương, trở lại 1-2 trận rồi lại làm bạn với giường bệnh". Lần gần nhất ra sân hôm 10/11, anh bị thay ra phút 85, phản ứng gay gắt với HLV và chỉ trích trọng tài sau trận thua Flamengo 2-3.

Neymar là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc khủng hoảng của Santos. Trong 5 trận gần nhất, Santos không biết thắng. Thất bại trước Flamengo khiến họ rơi xuống vị trí thứ 17/20 trên bảng xếp hạng, nhóm sẽ phải xuống hạng vào cuối mùa.

Gần 1 năm trời, Neymar chỉ ra sân 23 trận, ghi 6 bàn và có thêm 3 kiến tạo, thành tích kém ấn tượng so với mức lương khổng lồ. Giấc mơ hồi hương tưởng đẹp, nay đẩy cả ngôi sao từng chinh phục châu Âu lẫn đội bóng cũ của anh xuống vực sâu.

Với tình hình này, Neymar khả năng khó có cơ hội được gọi lên tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Neymar nổi giận với đồng đội trên sân Đoạn clip quay lại cảnh Neymar nhiều lần tỏ thái độ với đồng đội trong thất bại 2-3 của Santos trước Flamengo ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirão) hôm 10/11.

Khoảnh khắc gây sốc của Neymar

Xuất hiện đoạn clip Neymar nổi giận và chỉ trích nhiều đồng đội trong thất bại 2-3 của Santos trước Flamengo ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirão) hôm 10/11.

4 giờ trước

Neymar bị gọi là nỗi 'ô nhục'

Huyền thoại bóng đá Brazil, Neto, không ngần ngại chỉ trích thậm tệ Neymar Jr. sau trận thua Flamengo 2-3 của Santos ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirao).

25:1481 hôm qua

Neymar bị la ó

Sáng 10/11, Neymar hứng chịu những tiếng la ó và chế nhạo từ cổ động viên Flamengo trong trận thua 2-3 của Santos ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirao).

40:2413 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Thảm họa Neymar Neymar Santos Neymar thảm họa

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

Oscar nhap vien hinh anh

Oscar nhập viện

30 phút trước 09:46 12/11/2025

0

Một buổi kiểm tra y tế tưởng như bình thường đã biến thành cơn ác mộng với Oscar.

Vinicius doi luong ngang Mbappe hinh anh

Vinicius đòi lương ngang Mbappe

58 phút trước 09:19 12/11/2025

0

Mối quan hệ giữa Vinícius Júnior và Real Madrid đang xấu đi nhanh chóng, sau khi ngôi sao người Brazil đòi hỏi mức lương cao hơn đáng kể so với mức 15 triệu euro hiện tại.

Cuoc song cua Pep Guardiola sau ly hon hinh anh

Cuộc sống của Pep Guardiola sau ly hôn

1 giờ trước 09:16 12/11/2025

0

Sau một năm đầy sóng gió, HLV Pep Guardiola được cho là đã lấy lại được sự ổn định trong cuộc sống cá nhân và tinh thần.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý