Thảm họa Neymar

Neymar trở lại Santos với kỳ vọng lớn nhưng anh khiến cả CLB lẫn chính mình sa lầy trong chuỗi chấn thương, thẻ phạt và những rắc rối ngoài sân cỏ.

Neymar thường xuyên dính chấn thương khi hồi hương.

Khi Neymar trở lại Santos vào tháng 1/2025, nơi khởi đầu sự nghiệp lừng lẫy, người hâm mộ Brazil kỳ vọng một chương mới tươi sáng. Biểu tượng xứ Samba trở về để tận hưởng bóng đá, vực dậy đội bóng và tìm lại cảm hứng. Nhưng chỉ sau vài tháng, câu chuyện ấy dần biến thành một thảm họa bóng đá thực thụ.

Khởi đầu của Neymar ở giải vô địch bang Paulista khá chuệch choạc. Ba trận đầu tiên mờ nhạt, rồi bùng nổ đôi chút trước những đối thủ hạng thấp, giúp Santos lọt vào bán kết. Nhưng ngay trước thềm trận gặp Corinthians, Neymar bất ngờ xin nghỉ vì không khỏe. Santos thua trận, còn báo chí Brazil lại rộ lên "thuyết âm mưu" Neymar thường chấn thương mỗi dịp sinh nhật em gái vào đầu tháng 3.

Khi giải vô địch quốc gia khởi tranh, tình hình còn tệ hơn. Ngôi sao 33 tuổi liên tục chấn thương gân kheo. Anh trở lại được vài trận rồi lại tái phát. Một trong những lần hiếm hoi ra sân, Neymar thậm chí còn bị truất quyền thi đấu vì cố tình dùng tay ghi bàn trong thất bại 0-1 trước Botafogo hồi đầu tháng 6.

Hình ảnh thường thấy của Neymar tại Brazil thời gian qua.

Sau án treo giò, cựu tiền đạo Barcelona có khoảnh khắc hiếm hoi tỏa sáng với bàn thắng hạ Flamengo, nhưng rồi phong độ nhanh chóng nguội lạnh. Neymar hầu như mất hút, hiếm khi duy trì được sự ổn định.

Kể từ đó, người hâm mộ quen với vòng lặp "Neymar chấn thương, trở lại 1-2 trận rồi lại làm bạn với giường bệnh". Lần gần nhất ra sân hôm 10/11, anh bị thay ra phút 85, phản ứng gay gắt với HLV và chỉ trích trọng tài sau trận thua Flamengo 2-3.

Neymar là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc khủng hoảng của Santos. Trong 5 trận gần nhất, Santos không biết thắng. Thất bại trước Flamengo khiến họ rơi xuống vị trí thứ 17/20 trên bảng xếp hạng, nhóm sẽ phải xuống hạng vào cuối mùa.

Gần 1 năm trời, Neymar chỉ ra sân 23 trận, ghi 6 bàn và có thêm 3 kiến tạo, thành tích kém ấn tượng so với mức lương khổng lồ. Giấc mơ hồi hương tưởng đẹp, nay đẩy cả ngôi sao từng chinh phục châu Âu lẫn đội bóng cũ của anh xuống vực sâu.

Với tình hình này, Neymar khả năng khó có cơ hội được gọi lên tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Neymar nổi giận với đồng đội trên sân Đoạn clip quay lại cảnh Neymar nhiều lần tỏ thái độ với đồng đội trong thất bại 2-3 của Santos trước Flamengo ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirão) hôm 10/11.