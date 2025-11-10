Neymar bị la ó

Sáng 10/11, Neymar hứng chịu những tiếng la ó và chế nhạo từ cổ động viên Flamengo trong trận thua 2-3 của Santos ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirao).

Neymar gây thất vọng lớn ở mùa giải này,

Phút 86, Neymar bị thay ra trong lúc Santos để đối thủ dẫn trước 0-3. Trên Neymar đường rời sân, các khán đài sân Maracana rộ lên những tiếng la ó và chế nhạo ngôi sao này. Họ đồng thanh hô to: "Neymar, cút đi! Về Santos chỉ để đá ở giải hạng Nhì thôi!".

Lời chế nhạo này nhắm vào phong độ kém cỏi của Neymar trong trận đấu và ám chỉ tình hình bi đát của Santos tại giải VĐQG Brazil. 5 trận gần nhất, Santos không biết mùi chiến thắng.

Trận thua Flamengo khiến họ rơi xuống đứng thứ 17/20 trên BXH, nhóm sẽ rớt hạng vào cuối mùa. Trận đấu với Flamengo tưởng như là cơ hội để Neymar lấy lại phong độ, chứng minh giá trị. Nhưng nó hoá ra lại là cơn ác mộng với Neymar.

Trong trận đấu trên sân Flamengo, Neymar được HLV cho đá chính. Thế nhưng, trong suốt 85 phút có mặt trên sân, anh chơi mờ nhạt và không để lại dấu ấn.

Khi bị thay ra, Neymar công khai bất mãn với HLV Juan Pablo Vojvoda, chất vấn ông tại sao thay mình. Neymar sau đó không chào đồng đội và BHL mà tiến vào thẳng phòng thay đồ, gây ra không khí hoang mang cho đội bóng.

Trên mạng xã hội X, nhiều người hâm mộ Flamengo lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc này, với các bình luận như "Neymar bị 60.000 cổ động viên dạy cho một bài học" hoặc "Anh ta không làm được gì trên sân và bị chế nhạo xứng đáng". Một số CĐV mô tả Neymar có "thái độ tồi tệ", liên tục phàn nàn với trọng tài và đồng đội trong suốt thời gian trên sân.