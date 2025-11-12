Khoảnh khắc gây sốc của Neymar

Xuất hiện đoạn clip Neymar nổi giận và chỉ trích nhiều đồng đội trong thất bại 2-3 của Santos trước Flamengo ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirão) hôm 10/11.

Neymar nổi giận với đồng đội trên sân Đoạn clip quay lại cảnh Neymar nhiều lần tỏ thái độ với đồng đội trong thất bại 2-3 của Santos trước Flamengo ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirão) hôm 10/11.

Trong suốt 85 phút có mặt trên sân, Neymar chơi mờ nhạt và không để lại dấu ấn. Một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cựu sao PSG tỏ ra tức giận và gay gắt khi đồng đội không chuyền bóng cho mình.

Ở một tình huống khác, Neymar cầm bóng nhưng không chuyền cho đồng đội ở tư thế trống trải, sau đó bị hậu vệ đối phương truy cản và để mất bóng. Ngay lập tức, anh thể hiện sự bực bội và quay sang chất vấn đồng đội đứng gần.

Phút 86, Neymar bị thay ra. Anh công khai bất mãn với HLV Juan Pablo Vojvoda, chất vấn lý do bị thay. Neymar sau đó không chào đồng đội và ban huấn luyện mà tiến thẳng vào phòng thay đồ, khiến không khí đội bóng trở nên căng thẳng.

Điều trớ trêu là ngay sau khi anh rời sân, Santos ghi liền hai bàn và suýt tạo nên cú sốc cuối trận. Sự trở lại của Neymar dường như không giúp ích cho Santos trong cuộc đua trụ hạng mùa này.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích Neymar gia tăng mạnh mẽ. Một CĐV viết: “Neymar tưởng mình vẫn là ngôi sao như 5 năm trước à?”. Một người khác bình luận: “Neymar giờ chỉ là gánh nặng, nhưng vẫn muốn mọi người phải phục vụ mình".

Trong 5 trận gần nhất, Santos chưa biết đến chiến thắng. Thất bại trước Flamengo khiến họ rơi xuống vị trí thứ 17/20 trên bảng xếp hạng – nhóm sẽ phải xuống hạng vào cuối mùa.

