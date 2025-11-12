Khi Messi biết chơi hắc ám trong ván cờ kinh thiên động địa

Phải chăng cầu thủ hay nhất thế giới không chỉ giỏi nghệ thuật sân cỏ mà cũng biết vận dụng nghệ thuật hắc ám của quyền lực?

Messi giờ là người rất "nguy hiểm".

Giữa tháng 11, khi Camp Nou chuẩn bị khánh thành sau nhiều năm cải tạo, không ai nghĩ Lionel Messi sẽ xuất hiện. Không có thư mời, không có công bố chính thức từ Barcelona, và ngay cả Chủ tịch Joan Laporta cũng không biết trước. Ấy vậy mà đêm 10/11, Messi bất ngờ đăng tấm ảnh đứng giữa sân, viết vài dòng đầy cảm xúc: “Tôi trở lại nơi mình luôn nhớ bằng cả trái tim”.

Khi Camp Nou trở thành bàn cờ chính trị

Đó là lần đầu tiên Messi trở lại Camp Nou kể từ ngày rời đi trong nước mắt năm 2021. Một chuyến đi không báo trước, không đoàn tùy tùng, không truyền thông, chỉ mình Messi và ký ức. Nhưng trong thế giới bóng đá nơi mọi bước chân của siêu sao đều được tính toán kỹ lưỡng, “đi một mình” không bao giờ là chuyện ngẫu nhiên.

Nếu đơn thuần chỉ là hoài niệm, lẽ ra Messi nên đến và chụp hình cùng nhóm bạn thân, những người anh em ở Inter Miami như Sergio Busquets, David Alba, Luis Suarez, Javier Mascherano. Một cuộc trở về đầy kỷ niệm, nhẹ nhàng, mang hơi hướm tri ân. Nhưng Messi chọn xuất hiện một mình, giữa lúc Laporta đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ tranh cử mới.

Theo giới thạo tin ở Catalonia, đó không phải là chuyến viếng thăm cảm xúc, mà là một “nước đi chính trị” đầy ẩn ý. Messi muốn gửi thông điệp: Anh vẫn ở đây, vẫn dõi theo Barca, và có thể trở lại, không phải để chơi bóng, mà để ảnh hưởng đến quyền lực.

Giới truyền thông Tây Ban Nha phỏng đoán Messi có thể đang ngầm ủng hộ Victor Font, đối thủ trực tiếp của Laporta trong cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới. Nếu điều này đúng, đó sẽ là trận đấu gay cấn trong lịch sử hậu trường Barcelona.

Messi chưa quên nỗi buồn ở Barcelona.

Quân tử báo thù, 3 năm chưa muộn?

Messi và Font chưa từng có ơn nghĩa gì. Họ không thân thiết, không hợp tác, thậm chí còn ít khi xuất hiện chung trong sự kiện. Thế nhưng, Messi lại được cho là sẵn sàng ra mặt để giúp Font “lật đổ” Laporta, người từng khiến anh cay đắng rời Barca năm 2021. Khi ấy, Laporta hứa sẽ gia hạn hợp đồng, thậm chí bản thỏa thuận đã soạn xong. Nhưng chỉ vài ngày trước khi ký, Laporta viện cớ khủng hoảng tài chính để hủy bỏ, khiến Messi buộc phải ra đi trong nước mắt.

Ba năm sau, “nỗi thù” ấy có vẻ chưa nguôi. Nếu quả thật Messi muốn ủng hộ Font chỉ để Laporta thất bại, thì đó không còn là chuyện của cảm xúc hay công lý, mà là một hành động trả đũa có tính toán lạnh lùng.

Nhiều người so sánh Messi với dàn sao Real Madrid thời Galacticos 1.0 - những Ronaldo, Zinedine Zidane, Luis Figo… Tất cả từng ủng hộ Florentino Perez tái tranh cử năm 2009, nhưng là vì lòng biết ơn, không phải vì thù hận. Còn Messi, nếu thực sự chọn Font để chống lại Laporta, thì bản chất hoàn toàn khác: đó là nước đi của một người sẵn sàng ra tay vì mối thù cũ.

Và như thể chưa đủ, bức ảnh rò rỉ gần đây về cuộc gặp “bí mật” giữa Messi, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Jorge Messi và đại diện Qatar trước thềm World Cup 2022 lại khiến câu chuyện thêm phần kịch tính. Giới thuyết âm mưu cho rằng đây là bằng chứng cho mối liên hệ ngầm giữa Messi và FIFA, dưới sự bảo trợ của Qatar, quốc gia sở hữu CLB PSG mà Messi từng thi đấu.

Nếu đúng, thì Messi không chỉ là một cầu thủ, mà là một con hậu quyền lực trong ván cờ toàn cầu giữa FIFA – Qatar – Barcelona. Và dường như, anh biết cách tận dụng vị thế đó để điều chỉnh cục diện có lợi cho mình.

Messi bị nghi có quan hệ thầm kín với FIFA

Từ thiên tài sân cỏ đến người chơi quyền lực

Thế giới từng tôn Messi như biểu tượng của sự thuần khiết, một đứa trẻ nhỏ bé vươn lên bằng tài năng, không scandal, không toan tính. Nhưng sau tất cả, có lẽ ai cũng thay đổi, có thể là tích cực hoặc không. Ở độ tuổi 38, Messi chứng kiến mọi thứ: danh vọng, đỉnh cao, sự phản bội, và những ván cờ hậu trường mà anh từng chỉ là quân cờ.

Giờ đây, có vẻ Messi học được cách trở thành người điều khiển bàn cờ kinh thiên động địa nhất. Bằng sự im lặng, bằng những bước đi tưởng như ngẫu nhiên, một bức ảnh ở Camp Nou, một chuyến bay không báo trước, Messi khiến cả thế giới phải đoán ý đồ của anh. Không cần phát ngôn, không cần tuyên bố, chỉ một động thái đủ làm dấy lên cơn địa chấn trong nội bộ Barcelona.

Có thể Messi vẫn là người hiền lành, yêu bóng đá, chỉ muốn tìm lại chút ký ức. Nhưng cũng có thể, anh đã bước vào vùng tối của quyền lực, nơi mọi mối quan hệ, mọi ký ức, và mọi thù hận đều có thể biến thành quân cờ. Dù sự thật ra sao, rõ ràng Messi không còn là “cậu bé vàng” chơi bóng trên nền sỏi đá mà là một người đàn ông có sỏi trong đầu.