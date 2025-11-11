Đang hẹn hò lãng mạn, cặp đôi đứng hình vì Messi đi ngang qua

Một cặp đôi đang dạo bước buổi tối tại Barcelona vừa có trải nghiệm để đời khi bất ngờ gặp Lionel Messi ngay trên phố.

Khoảnh khắc Messi lướt qua cặp đôi đang hẹn hò gây sốt Đoạn clip Lionel Messi tình cờ đi ngang qua cặp đôi đang hẹn hò ở Barcelona gây bão trên mạng xã hội.

Trong đoạn video được tài khoản @nilitus28 đăng trên trang cá nhân, Messi tình cờ đi ngang phía sau cặp đôi đang có khoảnh khắc ngọt ngào. Khi nhận ra người phía sau là Leo, cả hai lập tức quay lại, ngỡ ngàng và không tin nổi vào mắt mình.

Người phụ nữ vẫn cầm trên tay bó hoa tím nhỏ, chi tiết khiến khoảnh khắc thêm phần lãng mạn và khó quên. Chủ tài khoản hài hước viết chú thích: "Bạn rủ người yêu đi dạo ngày 9/11, tặng cô ấy bó hoa tím và rồi Messi xuất hiện, biến buổi hẹn thành kỷ niệm bất tử".

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem cùng loạt bình luận ghen tị từ người hâm mộ. Thậm chí nhiều người nói đùa rằng: "Không ai có thể phá khoảnh khắc lãng mạn của bạn trừ khi đó là Messi".

Điều thú vị là chỉ một ngày sau, Messi đăng loạt hình ảnh lên Instagram cá nhân, ghi lại khoảnh khắc ghé thăm SVĐ Camp Nou, nơi anh từng khởi đầu sự nghiệp huyền thoại và trở thành biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona.

Từ một buổi tối bình thường, sự xuất hiện tình cờ của Messi biến con phố Barcelona thành tâm điểm mạng xã hội. Điều đó cho thấy ngay cả khi rời xa CLB nhiều năm, Leo vẫn luôn là linh hồn của thành phố này.