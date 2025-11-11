Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đang hẹn hò lãng mạn, cặp đôi đứng hình vì Messi đi ngang qua

  • Thứ ba, 11/11/2025 13:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một cặp đôi đang dạo bước buổi tối tại Barcelona vừa có trải nghiệm để đời khi bất ngờ gặp Lionel Messi ngay trên phố.

Khoảnh khắc Messi lướt qua cặp đôi đang hẹn hò gây sốt Đoạn clip Lionel Messi tình cờ đi ngang qua cặp đôi đang hẹn hò ở Barcelona gây bão trên mạng xã hội.

Trong đoạn video được tài khoản @nilitus28 đăng trên trang cá nhân, Messi tình cờ đi ngang phía sau cặp đôi đang có khoảnh khắc ngọt ngào. Khi nhận ra người phía sau là Leo, cả hai lập tức quay lại, ngỡ ngàng và không tin nổi vào mắt mình.

Người phụ nữ vẫn cầm trên tay bó hoa tím nhỏ, chi tiết khiến khoảnh khắc thêm phần lãng mạn và khó quên. Chủ tài khoản hài hước viết chú thích: "Bạn rủ người yêu đi dạo ngày 9/11, tặng cô ấy bó hoa tím và rồi Messi xuất hiện, biến buổi hẹn thành kỷ niệm bất tử".

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem cùng loạt bình luận ghen tị từ người hâm mộ. Thậm chí nhiều người nói đùa rằng: "Không ai có thể phá khoảnh khắc lãng mạn của bạn trừ khi đó là Messi".

Điều thú vị là chỉ một ngày sau, Messi đăng loạt hình ảnh lên Instagram cá nhân, ghi lại khoảnh khắc ghé thăm SVĐ Camp Nou, nơi anh từng khởi đầu sự nghiệp huyền thoại và trở thành biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona.

Từ một buổi tối bình thường, sự xuất hiện tình cờ của Messi biến con phố Barcelona thành tâm điểm mạng xã hội. Điều đó cho thấy ngay cả khi rời xa CLB nhiều năm, Leo vẫn luôn là linh hồn của thành phố này.

Messi sẽ đứng ở đâu trong Barca của Flick?

Giữa thực tế và hoài niệm, Messi vẫn là nỗi ám ảnh đẹp của Barcelona. Một chuyến thăm, một thông điệp, và cả thành phố lại mơ về điều không thể.

7 giờ trước

Messi trở lại Camp Nou

Hình ảnh Lionel Messi đứng trên thảm cỏ quen thuộc của sân Camp Nou khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động.

21 giờ trước

Giáo viên dùng biểu cảm của Messi để đánh giá học sinh

Một cô giáo Argentina khiến cộng đồng mạng phát sốt với cách chấm bài độc đáo khi dùng biểu cảm của Lionel Messi để đánh giá bài kiểm tra của học sinh.

10 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Messi sửng sốt cặp đôi Lionel Messi Messi Leo Barcelona

    Đọc tiếp

    Atletico Madrid sang trang hinh anh

    Atletico Madrid sang trang

    40 phút trước 15:36 11/11/2025

    0

    Tập đoàn đầu tư Mỹ, Apollo Global Management, vừa công bố việc mua lại đa số cổ phần của Atletico Madrid, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của đội bóng La Liga.

    Xuan Son duoc vo thap tung len hoi quan hinh anh

    Xuân Son được vợ tháp tùng lên hội quân

    42 phút trước 15:35 11/11/2025

    0

    Sáng 11/11, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức có mặt tại Phú Thọ, nơi đóng quân của tuyển Việt Nam để hội quân, chuẩn bị cho trận đấu với Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

    Loi thoat duy nhat cua 7 cau thu nhap tich Malaysia hinh anh

    Lối thoát duy nhất của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

    52 phút trước 15:24 11/11/2025

    0

    Tương lai của các cầu thủ gốc châu Âu và Nam Mỹ trong màu áo Malaysia đứng trước cảnh bấp bênh, đặc biệt khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp đặt lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với họ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý