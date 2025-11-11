Bàn phản lưới khó tin của đội Mourinho
Khoảnh khắc Tomas Araujo đá phản lưới nhà gây sốt trên mạng xã hội trong trận hòa 2-2 của Benfica trước Casa trên sân nhà hôm 10/11.
Đoạn clip Lionel Messi tình cờ đi ngang qua cặp đôi đang hẹn hò ở Barcelona gây bão trên mạng xã hội.
Khoảnh khắc Tomas Araujo đá phản lưới nhà gây sốt trên mạng xã hội trong trận hòa 2-2 của Benfica trước Casa trên sân nhà hôm 10/11.
Sau trận thắng nghẹt thở 4-3 trước CLB Công An TP.HCM tối 9/11, thủ môn Đặng Văn Lâm của CLB Ninh Bình có màn ăn mừng cực phấn khích khi chung vui cùng các cổ động viên.
Chỉ trong 60 giây ngắn ngủi, Papiss Cisse - cựu tiền đạo nổi danh của Newcastle, khiến cả sân bóng cười ồ với pha đá phạt đền hỏng và cú đá góc tệ hại đến khó tin.
Cristiano Ronaldo Jr gây sốt trên mạng xã hội với pha xử lý như một trung vệ thực thụ trong trận đấu gần nhất của đội trẻ Al Nassr.
Trong cơn bão tuyết tại TD Place (Ottawa) hôm 9/11, David Rodriguez ghi 2 bàn giúp Atletico Ottawa thắng Cavalry FC 2-1 và lần đầu đăng quang giải Ngoại hạng Canada.
Hôm 9/11, James Rodriguez thực hiện pha kiến tạo đẹp mắt khi Club Leon thua 1-2 trước Puebla ở vòng cuối mùa giải thường niên Apertura 2025 của Liga MX.
Sáng 9/11, Lionel Messi mở tỷ số giúp Inter Miami dẫn trước 1-0 trong trận play-off quyết định với Nashville.
Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.
Luis Suarez vắng mặt khi Inter Miami chạm trán Nashville SC ở trận play-off quyết định vào ngày 9/11 sau khi bị Ban kỷ luật MLS treo giò một trận vì hành vi bạo lực.
Chiều 5/11, quyết định gây tranh cãi của trọng tài châm ngòi cho phản ứng dữ dội từ cầu thủ STP Food TP.HCM ở trận hòa 1-1 trước Trường Giang Gia Định thuộc giải hạng ba Quốc gia.