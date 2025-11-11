Messi sẽ đứng ở đâu trong Barca của Flick?

Giữa thực tế và hoài niệm, Messi vẫn là nỗi ám ảnh đẹp của Barcelona. Một chuyến thăm, một thông điệp, và cả thành phố lại mơ về điều không thể.

Một dòng trạng thái trên mạng xã hội, một bức ảnh chụp tại Camp Nou, và giấc mơ lại bừng lên trong lòng người hâm mộ Barcelona. Lionel Messi chưa nói lời trở lại, nhưng chỉ cần một gợi ý nhỏ, thế giới bóng đá đã sôi sục. Ở Camp Nou, từ khán đài đến phòng họp báo, câu hỏi duy nhất được nhắc đi nhắc lại: “Nếu Messi quay về, anh sẽ đứng ở đâu trong đội hình của Hansi Flick?”

Bóng đá sống nhờ hy vọng. Với Messi, hy vọng ấy chưa bao giờ tắt. Tình cảm giữa anh và Barcelona là thứ không thể xóa. Nhưng để biến hy vọng thành hiện thực, còn quá nhiều rào cản. Từ mối quan hệ với ban lãnh đạo, tới yếu tố thể lực, hay đơn giản là câu hỏi liệu Barca còn chỗ cho anh trong hệ thống mới.

Vết rạn chưa khép với Laporta

Không ai quên được ngày Messi rời Barca vào mùa hè 2021. Anh bật khóc trong buổi họp báo chia tay, còn người hâm mộ cảm thấy như mất một phần lịch sử. Ba năm trôi qua, nỗi đau ấy vẫn chưa thực sự nguôi.

Mối quan hệ giữa Messi và Chủ tịch Joan Laporta vẫn là vết nứt khó hàn gắn. Laporta nói rằng cả hai “dần khôi phục quan hệ”, nhưng Messi vẫn im lặng. Theo cựu phó chủ tịch Jordi Mestre, “gia đình Messi vẫn rất tức giận với Laporta”. Cách mà câu lạc bộ xử lý hợp đồng năm đó để lại vết sẹo không dễ lành.

Chính vì vậy, dù Messi từng nói “hy vọng một ngày có thể trở lại Barcelona, không chỉ để chào tạm biệt mà để khép lại hành trình dang dở”, người ta hiểu rằng, đó là lời của trái tim, chứ không phải lời của một cuộc đàm phán.

Nếu gạt bỏ yếu tố cảm xúc, câu hỏi chiến thuật mới là vấn đề thực tế. Barca của Hansi Flick hiện chơi với cấu trúc kỷ luật, pressing mạnh, tốc độ cao. Messi ở tuổi 38 liệu còn đủ thể lực để thích nghi?

Nhưng bóng đá không chỉ có chạy. Messi vẫn còn thứ vũ khí mà mọi hệ thống đều cần: sự khác biệt. Anh có thể không còn bứt tốc như xưa, nhưng đôi chân ấy vẫn biết cách mở khóa hàng phòng ngự bằng một đường chuyền không ai nhìn thấy.

Messi có thể đá hộ công nếu trở lại Barca.

Trong đội hình hiện tại, chỉ có hai vai trò hợp lý cho anh. Một là “số 9 ảo”, hai là hộ công tự do. Ở tuyển Argentina, anh thường chơi đúng hai vị trí này.

Nếu được bố trí đá trung tâm hàng công, Messi có thể thay Lewandowski, người đã 37 tuổi, trong vai trò linh hoạt hơn. Anh không cần làm trung phong cố định, chỉ cần lùi sâu, kết nối các tuyến và kéo hàng thủ đối phương ra khỏi vị trí. Khi đó, Lamine Yamal, Raphinha hay Dani Olmo có thể di chuyển chéo vào trong để tận dụng khoảng trống. Với Flick, kiểu hoán đổi vị trí như vậy là thứ ông rất ưa chuộng. Messi, với khả năng đọc trận đấu siêu việt, sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho cấu trúc ấy.

Phương án thứ hai hợp lý không kém: hộ công sau hàng tiền đạo. Ở đây, anh có thể chơi giữa hai tuyến, như một nhạc trưởng thuần túy. Vai trò này hiện do Fermin Lopez hoặc Dani Olmo đảm nhận, nhưng không ai có thể sánh với Messi về tầm ảnh hưởng. Với hai tiền vệ phòng ngự hỗ trợ phía sau, như Frenkie de Jong và Pedri, anh sẽ có không gian để sáng tạo mà không phải gánh nặng phòng ngự.

Mùa giải MLS sẽ kết thúc vào tháng 12, và Messi có gần hai tháng nghỉ trước khi trở lại Inter Miami vào tháng 3. Giữa lịch thi đấu đó là World Cup 2026, giải đấu có thể là lần cuối cùng của anh cùng Argentina. Vì vậy, thật khó hình dung anh mạo hiểm thể lực cho một hợp đồng ngắn hạn ở châu Âu.

Messi vẫn đang duy trì phong độ cao tại Mỹ. Anh kiến tạo, ghi bàn, và vẫn là trung tâm của đội bóng. Nhưng môi trường MLS khác xa với tốc độ và cường độ của La Liga. Một lần nữa khoác áo Barca sẽ là thử thách không nhỏ, nhất là với tuổi 38.

Tuy vậy, những gì Messi làm được trong màu áo Argentina cho thấy anh vẫn biết cách tồn tại ở đẳng cấp cao. Anh điều chỉnh bản thân, chơi ít di chuyển hơn nhưng chọn vị trí thông minh hơn. Trong một tập thể được xây dựng xung quanh mình, anh vẫn đủ khả năng làm thay đổi cục diện.

Trái tim nói “có”, lý trí nói “không”

Thực tế, khả năng Messi trở lại Camp Nou thi đấu chính thức gần như bằng không. Mối quan hệ với Laporta, yếu tố thể lực và kế hoạch chuẩn bị cho World Cup khiến thương vụ này gần như không thể. Nhưng bóng đá không chỉ có lý trí.

Messi vừa xuất hiện tại sân Camp Nou.

Barca và Messi nợ nhau một cái kết xứng đáng. Anh rời đi mà chưa kịp nói lời chia tay trên sân, chưa kịp nghe tiếng vỗ tay cuối cùng từ khán đài. Người hâm mộ vẫn chờ khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một trận giao hữu, một phút thi đấu biểu tượng hay một buổi tri ân.

Messi từng nói: “Tôi hy vọng một ngày có thể trở lại, không chỉ để chào tạm biệt mà còn để khép lại câu chuyện dang dở”. Câu nói ấy đủ để nuôi giấc mơ. Vì thế, dù lý trí bảo rằng điều đó là bất khả thi, trái tim người Catalonia vẫn thì thầm cùng một câu: “Vì sao không?”.

Trong thế giới bóng đá, nơi những điều phi lý vẫn có thể xảy ra, cái tên Lionel Messi luôn là minh chứng rằng - đôi khi, những giấc mơ điên rồ nhất lại là thứ làm cho trái bóng này trở nên đẹp nhất.