Bóng đá Indonesia làm nên lịch sử ở đấu trường World Cup

Rạng sáng 11/11, U17 Indonesia đánh bại Honduras 2-1 ở bảng H, World Cup 2025.

U17 Indonesia giành 3 điểm ở World Cup.

Lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Indonesia giành chiến thắng ở một kỳ World Cup. Trước đó, lứa cầu thủ trẻ xứ vạn đảo từng dự giải đấu năm 2023 với tư cách chủ nhà nhưng chỉ có 2 trận hòa và 1 trận thua. U17 Indonesia cũng là đại diện Đông Nam Á đầu tiên ca khúc khải hoàn ở một trận đấu tại sân chơi cấp thế giới.

Trước Honduras, thầy trò HLV Nova Arianto gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 47 do công của Evandra Florasta. Niềm vui của đại diện ĐNA chỉ kéo dài trong 5 phút, khi U17 Honduras cũng được hưởng penalty và tận dụng thành công để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Khoảnh khắc quyết định trận đấu đến ở phút 72, khi Fadly Alberto dứt điểm quyết đoán, giúp U17 Indonesia giành chiến thắng 2-1 lịch sử.

Sau 3 trận đã đấu, U17 Indonesia đứng thứ 3 tại bảng H với 3 điểm cùng hiệu số -5. Cơ hội đi tiếp của Alberto cùng đồng đội là rất thấp do phải chờ kết quả của các bảng khác, từ đó xác định vị tri trong nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt.

Thứ hạng các đội ở bảng H.

Indonesia có hiệu số thấp và đang nằm ngoài nhóm đội có vé đi tiếp.