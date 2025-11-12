Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo thông báo kế hoạch giải nghệ

  • Thứ tư, 12/11/2025 05:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Siêu sao sinh năm 1985 có thể giải nghệ trước đồng nghiệp Lionel Messi.

Ronaldo thông báo sẽ giải nghệ trong tương lai gần.

"Sau 25 năm cống hiến hết mình cho bóng đá, tôi sẽ sớm treo giày thôi. Chắc khoảng một hoặc hai năm nữa", Cristiano Ronaldo chia sẻ với Tourise in Riyadh.

"World Cup 2026 là giải đấu lớn cuối cùng của tôi. Tôi chắc chắn về điều này. Tôi sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân cỏ", siêu sao người Bồ Đào Nha nói thêm.

Ronaldo thông báo về kế hoạch giải nghệ không lâu sau khi Lionel Messi ký hợp đồng thêm 3 năm với Inter Miami. "El Pulga" sẽ gắn bó với đội bóng MLS đến năm 41 tuổi. Bộ đôi Ronaldo, Messi đã tạo ra cuộc cạnh tranh thu hút sự chú ý nhất lịch sử bóng đá trong hơn một thập kỷ, giành tổng cộng 13 Quả bóng vàng, liên tục góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm cùng nhiều danh hiệu cá nhân cao quý khác.

Hiện tại, cả hai đều đang tận hưởng bóng đá ở ngoài châu Âu. Ronaldo nỗ lực chinh phục danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr trước khi giải nghệ, trong khi Messi là đầu tàu giúp Inter Miami lột xác thành thế lực tại giải Nhà nghề Mỹ.

Thời gian gần đây, Ronaldo gây tranh cãi khi tổ chức buổi trò chuyện với bạn thân Piers Morgan. Tại đây, anh nhắc về nhiều chủ đề nhạy cảm như tuyên bố Saudi Pro League mạnh hơn các giải châu Âu hay né tránh thất bại ở World Cup.

