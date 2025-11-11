Ronaldo càng nói càng sai

Cristiano Ronaldo gây tranh cãi sau cuộc phỏng vấn mới nhất với Piers Morgan khi đưa ra hàng loạt phát ngôn bị đánh giá phi thực tế và xa rời hiện thực bóng đá.

Ronaldo có những phát ngôn gây tranh cãi.

Goal viết: "Buổi trò chuyện dài 78 phút được mô tả là cuộc phỏng vấn thân mật nhất, tập trung nhiều hơn vào góc nhìn cá nhân thay vì những tranh cãi ngoài sân cỏ, nhưng rốt cuộc chỉ là màn tâng bốc lẫn nhau giữa hai người bạn thân".

Morgan – vốn nổi tiếng là nhà báo ưa phô trương – liên tục ca ngợi Ronaldo về vẻ ngoài, sự nghiệp và cả nước hoa anh đang quảng bá. Thay vì phản biện, ông để CR7 thoải mái nói bất cứ điều gì, dù nhiều nhận định bị giới chuyên môn xem là vô lý đến mức khó tin.

Siêu sao 40 tuổi cho rằng MU "chưa có cấu trúc" và không đi đúng hướng, dù tập đoàn INEOS của tỷ phú Jim Ratcliffe tiếp quản và tiến hành cải tổ sâu rộng. "CLB có tiềm năng khổng lồ, nhưng họ cần thay đổi", Ronaldo nói đồng thời khẳng định vẫn yêu MU.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy "Quỷ đỏ" dần hồi sinh dưới thời HLV Ruben Amorim, với phong độ ổn định và lối chơi rõ ràng hơn. HLV người Bồ Đào Nha cũng phản ứng nhẹ nhàng trước lời chỉ trích của người đồng đội một thời: "Chúng tôi đang thay đổi và cần tập trung vào tương lai. Quá khứ nên được để lại phía sau".

Ronaldo tiếp tục gây tranh cãi khi so sánh Saudi Pro League với các giải châu Âu. Anh khẳng định: "Ghi bàn ở Saudi khó hơn ở Tây Ban Nha. Nếu tôi chơi cho đội hàng đầu Premier League bây giờ, tôi vẫn sẽ ghi được số bàn như thế".

Siêu sao Al-Nassr thậm chí còn tuyên bố giải Saudi mạnh hơn Bồ Đào Nha và không kém Ligue 1, khiến nhiều người bật cười. Thống kê của Opta khiến lập luận của Ronaldo trở nên kém thuyết phục. Theo bảng xếp hạng, Ligue 1 là giải đấu mạnh thứ 5 thế giới, Liga Portugal đứng thứ 9, trong khi Saudi Pro League chỉ xếp thứ 29, thấp hơn cả giải Ecuador và Cyprus.

Ronaldo tiếp tục có cuộc phỏng vấn gây sốc với Morgan.

Khi được hỏi về World Cup 2026, Ronaldo bất ngờ nói đó không còn là giấc mơ, dù trước đây từng gọi là mục tiêu lớn nhất đời mình. "Một giải đấu 6 hay 7 trận không thể định nghĩa ai là người vĩ đại nhất", anh lý giải. Nhiều người cho rằng đây là cách Ronaldo né tránh thất bại, đặc biệt khi Bồ Đào Nha đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng nhất trong nhiều năm qua.

Cùng thời điểm, Lionel Messi có phát biểu đầy khiêm nhường tại một sự kiện ở Mỹ: "Vô địch World Cup là đỉnh cao, mảnh ghép cuối cùng trong sự nghiệp. Sau đó, không còn gì lớn hơn nữa". Chính Leo là linh hồn giúp Argentina giành danh hiệu thế giới thứ 3 với 7 bàn thắng và 3 kiến tạo, trở thành Cầu thủ hay nhất giải đấu tổ chức ở Qatar năm 2022.

Với 40 danh hiệu và 8 Quả bóng vàng – nhiều hơn Ronaldo ở cả hai hạng mục – Messi hiện được xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng CR7 vẫn tự tin khẳng định: "Tất nhiên tôi là người vĩ đại nhất mọi thời đại".

Sự tự tin của Ronaldo vốn không lạ, nhưng điều khiến công chúng ngao ngán là sự tự tôn ngày càng thái quá. Khi Morgan kết thúc buổi phỏng vấn bằng lời "anh như người trong gia đình", nhiều người cho rằng đây chỉ là một màn diễn truyền thông đầy khiên cưỡng. Ở đó, sự thật bị che mờ bởi cái tôi khổng lồ của cả hai.

"Ronaldo càng nói càng sai", Goal kết luận.

