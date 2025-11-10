Sự toàn diện đáng kinh ngạc của Ronaldo

Phong độ ghi bàn ổn định giúp Cristiano Ronaldo duy trì tham vọng cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Ronaldo vẫn liên tục ghi bàn ở tuổi 40.

Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ còn cách mục tiêu vĩ đại này 47 bàn thắng. Hôm 8/11, Ronaldo ghi 1 bàn trong trận thắng 3-1 trước Neom ở vòng 8 Saudi Pro League. Tính riêng tại giải này, CR7 góp dấu giày vào 100 bàn thắng (83 bàn, 17 kiến tạo), điều chưa ngoại binh nào làm được trong lịch sử CLB.

Một điểm đặc biệt của Ronaldo là cách sử dụng chân trái – vốn là chân không thuận – để biến nó thành một trong những "vũ khí" đáng gờm. Theo thống kê, CR7 đang là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ năm thế kỷ 21 bằng chân trái, với 181 bàn thắng, một thành tích rất ấn tượng.

Trong danh sách này, Lionel Messi dẫn đầu với 744 bàn thắng bằng chân trái, tiếp theo là Hulk (258), Mohamed Salah (243) và Antoine Griezmann (191). Ronaldo hiện chỉ xếp trên Erling Haaland – người đã ghi 179 bàn bằng chân thuận của mình.

Ngoài khả năng sử dụng cả hai chân, Ronaldo còn là bậc thầy trong việc ghi bàn bằng đầu với 156 bàn thắng, thực hiện thành công 177 quả penalty trên 211 lần sút và ghi 63 bàn từ các pha đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên, thành tích nổi bật nhất của anh vẫn là 612 bàn thắng bằng chân phải, minh chứng cho sự hoàn thiện trong kỹ năng dứt điểm của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Những con số này khẳng định Ronaldo là một cây săn bàn toàn diện, đồng thời cho thấy sự đa dạng trong phong cách thi đấu. CR7 luôn biết cách chớp thời cơ và tạo nên những kỷ lục khó tin trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ronaldo nhảy nhót ăn mừng bàn thắng Tiền đạo Cristiano Ronaldo có pha màn ăn mừng hài hước sau cú đúp vào lưới Al Fayha ở vòng 7 Saudi Pro League rạng sáng 2/11.